Uno de los smartphones que ha llegado al Perú es el Huawei Pura 70. Si bien se vende el modelo también Ultra, el más pequeño de la familia tiene características similares a su hermano mayor, tanto en diseño como en pantalla. He probado cerca de un mes el smartphone y ya tengo una opinión al respecto. Aquí todo sobre la display, la performance y la batería, además de las cámaras. Chequea esta review.

DISEÑO

El Huawei Pura 70 cuenta con una estructura bastante bonita. La compañía china ha decidido modificar un poco el diseño de sus smartphones. Ahora existe una especie de triángulo en las cámaras, lugar donde se hallan tres sensores y el flash. Mientras que el chasis es completamente limpio, sin añadiduras.

A sus laterales observamos los botones de volumen, el de encendido y apagado en color rojo, además de una ranura para introducir tu NanoSIM, altavoz, y el puerto de carga USB Tipo-C, que también lo puedes emplear como OTG.

REVIEW | El terminal luce bastante bonito a la mano y tiene un diseño más funcional. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En los frames se encuentra el aluminio, algo que hará sentirlo bastante suave y, sobre todo, que, en caso lo dejes reposando, estará frío. Incluso, se le agrega la certificación IP68, por lo que es resistente al agua y al polvo, así que no te debes preocupar si es que le cae algunas gotas.

Sobre la fachada, observarás que casi no tiene muchos bíseles. Estos se encuentran ajustados y casi discretos. De igual manera, la pantalla ocupa el 90.1% de la zona delantera y le acompaña un pequeño orificio.

REVIEW | La cámara trasera está dispuesta en forma triangular. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Qué hay sobre las medidas? En cuanto a dimensiones, el dispositivo cuenta con 157.6 x 74.3 x 8 mm y lleva 207 gramos en peso. Se puede usar con una sola mano y no hay problema alguno en manipularlo tanto horizontal como vertical.

PANTALLA

El Huawei Pura 70 lleva una pantalla de 6.6 pulgadas, por lo que verás tu contenido en un tamaño decente. Además lleva un panel OLED, generando a que los colores se vean bastante luminosos y con un contraste ligero para que no dificulte algún tipo de visibilidad.

Lo bueno es que se te permite modificar la temperatura a tu estilo. Incluso, lleva una resolución de pantalla que puedes seleccionar desde alta a baja, y una frecuencia de actualización que alcanza, como máximo, los 120 Hz de refresco.

REVIEW | El Huawei Pura 70 lleva una pantalla de 6.6 pulgadas, por lo que verás tu contenido en un tamaño decente. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Al momento de visualizar tus clips, puedes alcanzar una resolución máxima de 2160 píxeles en calidad de 60 fotogramas por segundo. Asimismo, la pantalla alcanza los 1256 x 2760 pixeles, por lo que también mejorará el aspecto en los detalles en apps como Netflix, Disney, entre otras.

Sobre las texturas, me ha parecido decente el hecho de que puedas ver blancos no tan chirriantes o negros sin demasiado contraste que no puedas ver el saco o el pantalón de los videos. Por lo menos, Huawei tiene un buen equilibrio en las tonalidades y los colores, mismos que se aprecian tal y como se visualizan en la realidad.

HUAWEI | La pantalla alcanza los 1256 x 2760 pixeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Mudándonos al aspecto de la protección, siempre es bueno tener una mica de vidrio sobre el terminal, aunque de por sí trae de fábrica una display de Kunlun Glass 2, evitando que se raye con facilidad o termine por romperse ni bien se caiga al suelo.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Huawei ahora te permite instalar aplicación de Google y, lo mejor de todo, es que te puedes loguear a ellas sin que salga error. Desde su tienda de apps App Gallery, podrás ver desde Instagram, Facebook, Messenger, entre otros. Y para tener los servicios de Google, bastará con que coloques tu correo y tu contraseña de Gmail y listo.

Lo más resaltante también está en que, al momento de que estés ligado a Google Drive, la copia de seguridad y tus conversaciones serán descargadas de manera rápida. El terminal destaca por contar con EMUI 14.0, la versión más actual de la compañía, misma que se ha estado actualizando varias veces durante la prueba.

REVIEW | Tiene cerca de 256 GB más que suficiente para tus fotos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual manera lleva 256 GB de almacenamiento interno, suficiente para que puedas tener todo en orden en tus fotos y videos, además se le integra 12 GB de RAM, mismas que no se pueden expandir, pero eso no es problema al momento de dejar apps en segundo plano.

REVIEW | Desde su tienda de apps App Gallery, podrás ver desde Instagram, Facebook, Messenger, entre otros. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En torno a los videojuegos, pude abrir Genshin Impact y la verdad es que el desenvolvimiento deja un poco qué deseas. No alcanza los 60 fotogramas por segundo, solo se queda en 30 y 20. Pero eso no quita la ventaja de que puedas emplear el juego y dominarlo a la perfección sin ningún tipo de lag o pixeleo. Los personajes giran rápidamente y la precisión al momento de lanzar los hechizos o blandir la espada se manifiestan ni bien aparece un monstruo. Si bien hay un poco de cuadrado en las imágenes, eso se debe a que no hay demasiada resolución. Aunque los colores y la textura de los mismos son vistosos y parece como si el terminal se adaptara para darle las tonalidades correspondientes.

REVIEW | Pude abrir Genshin Impact y la verdad es que el desenvolvimiento deja un poco qué deseas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de Fortnite, tampoco hubo esa opción de alcanzar el juego a 60 fotogramas por segundo. Se quedaba en calidad media, sin llegar a la Alta, sabiendo que el procesador del Huawei Pura 70 es el Kirin 9000. El personaje y las pulsaciones estaban correctas, eso quiere decir, que gozaban de velocidad normal, sin que los gráficos salgan demasiado pixeleados. El ataque también era veloz y no había desincronización entre lo que escuchas y lo que observas. Además, en la noche, no faltará ápice de iluminación pues también la app se adapta para que así no tengas que subir el brillo del dispositivo.

CÁMARAS

El Huawei Pura 70 lleva triple sensor trasero, encabezados por una cámara de 50 megapíxeles la principal, con 12 megapíxeles el telefoto con un zoom de hasta 5x, y 13 megapíxeles el ultrawide. Mientras que en el lado de la frontal, lleva 13 megapíxeles.

Las imágenes pueden gozar de detalles en cualquier situación de luminosidad. Incluso, no hay demora al tomar la foto. Para mi gusto personal, el terminal logra niveles de colores bastante sutiles, no llegando al extremo contraste, ni mucho menos a la saturación extrema.

REVIEW | Así toma las fotos el Huawei Pura 70. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Huawei Pura 70. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Desde flores hasta los pelos de un gato, todo es captado por el lente principal. Aunque sí debes considerar que las fotos suelen ser un poco más pesadas en caso emplees la máxima resolución. En paisajes abiertos o con sol, las imágenes guardan relación con la realidad, no se falsea en extremo el pasto o la tonalidad real.

En la noche, puede que capte más los colores del lugar donde te encuentras, por ejemplo, si la luz es naranja, pues saldrá más con ese filtro. Ya dependerá de ti cómo mueves la toma y juegas un poco con lo que existe alrededor.

REVIEW | Así toma las fotos el Huawei Pura 70. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Huawei Pura 70. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En cambio, el gran angular sí existe un poco de frío cuando lo empleas, tanto en el día como en la noche. Hay un decaimiento de los colores que se aprecia no solo en la pantalla del terminal, sino también cuando lo miras en tu computadora o en otra display que no es OLED.

Sobre el pericopio, está bastante bien implementado. Puedes regular el zoom a tu manera y no sufrirá deformación alguna. Incluso, puedes llevarlo al límite con 10X, aunque solo es recomendable en caso quieras usarlo como largavistas.

REVIEW | Así toma las fotos el Huawei Pura 70. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Huawei Pura 70. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Huawei Pura 70. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre los selfies, hay un tratamiento cuando la tomas en la noche, a diferencia del día. En la luz natural, gozarás de buena textura sin dañar la piel. Además, el cabello sale bien bordeado en caso emplees el bokeh o los efectos que vienen en el celular. Un detalle aparte es la grabación. Si no hay demasiadas condiciones de luz o la iluminación de tu casa es demasiado baja, puede que la grabación no salga perfecta o se vean muchos gránulos.

BATERÍA

La batería del Huawei Nova 70 es más que suficiente. Si bien no tiene los 5000 mAh que sí llevan los dispositivos de gama media, por lo menos los 4900 están en su sitio. No tiende a gastarse demasiado en una jornada extrema. Por ejemplo, puede jugar, grabar y hasta sacar fotos, y el terminal aguantó cerca de 8 a 9 horas en promedio.

HUAWEI | Si bien no tiene los 5000 mAh que sí llevan los dispositivos de gama media, por lo menos los 4900 están en su sitio. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Mientras que si eres de las personas que gusta maratonear en su dispositivo, puedes tener el celular encendido hasta 6 horas en promedio. Mientras que si lo empleas a fin de chequear tu correo, el WhatsApp, responder en tus redes sociales, o pasarte viendo TikTok, puede que te dure entre 16 a 18 horas.

Sobre la carga, tiene la opción de 66W, por lo que tendrás el Huawei Pura 70 en alrededor de una hora con algunos minutos al 100%, mientras que el 50% lo logrará en 26 minutos aproximadamente siempre que uses sus cables originales.

CONCLUSIONES

El Huawei Pura 70 me ha gustado bastante en el aspecto de su diseño. Está completamente limpio y no tiene esas añadiduras que otros cuentan.

La pantalla goza de una buena resolución, permitiendo que veas las texturas de tus series favoritas en streaming, sin pixeleo.

El hecho de que tenga Kirin 9000 ya lo potencia en cuestión al desempeño, aunque los videojuegos solo alcanza los 30 fps.

Por otro lado, me ha gustado el hecho de que ahora puedes instalar apps de Google y se te permite loguear sin problema alguno, hasta recuperar tu copia de seguridad de WhatsApp.

El Huawei Pura 70 se vende en Perú a 2599 soles.

Más reviews sobre smartphones y tablets