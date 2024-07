En la actualidad son muchas las personas que emplean los relojes inteligentes no solo para visualizar la clásica hora, sino también chequear toda su actividad deportiva, las calorías que has quemado y hasta saber cuántos pasos has dado. Uno de estos gadgets que puede hacer todo es el Huawei Watch Fit 3, mismo que puedes emplearlo junto con tu iPhone o Android, pero ¿será suficiente? Aquí la review completa.

DISEÑO

El Huawei Watch Fit 3 es un dispositivo particular que tiene una fisonomía muy similar a los que venden en la empresa de la manzana. Lo bueno es que está a menor precio y, sobre todo, tiene las mismas funciones. Es bastante ligero y se siente frío cuando lo dejas reposar.

Tiene unas medidas de 35 x 43 x 9,9 mm y un peso de 26 gramos sin correa. Si bien hay correas de silicona, a mí me ha gustado el hecho de que traiga una tejida, lo que le da mayor practicidad al momento de colocarla en la muñeca. No demorarás 5 segundos en tenerla puesta y, lo mejor de todo, sin necesidad de ver.

REVIEW | Tiene unas medidas de 35 x 43 x 9,9 mm y un peso de 26 gramos sin correa. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Su chasis es algo curvado, por lo que se adapta a cualquier muñeca sin causar daño al hueso que tenemos en dicho lugar. Incluso, se puede dormir con ella sin temor a que se salga o se mueva de su lugar.

En el cuerpo del Huawei Watch Fit 3 se ubican dos botones, uno que es la rueca en color rojo encendido que le da un atractivo bastante notorio y otro que sirve para poder salir y entrar a las funciones y aplicaciones del reloj. Esos simples detalles atrapan a la vista y lo llevan a otro nivel.

REVIEW | En la zona baja puedes observar diversidad de sensores. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo, las correas se pueden intercambiar, aunque no se vendan demasiadas en el país, por lo menos Huawei te da esa oportunidad de modificarlas cuando desees presionando un botón que no es tan duro.

PANTALLA

Creo que es el tamaño ideal. Si lo comparas con un Apple Watch, es casi idéntico. El Huawei Watch Fit 3 se caracteriza además por tener una pantalla con bordes pequeños. Para su precio está en su punto.

La display es AMOLED por lo que los colores se ven bastante encendidos y no hay ningún tipo de pixelización. Asimismo, mide 1,82 pulgadas, suficiente para que veas tus notificaciones, navegues por donde desees, entre otro tipo de cosas.

REVIEW | La pantalla mide 1,82 pulgadas para mejor visualización. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Viene con una resolución de 408 x 408 píxeles con una fluidez de 60 Hz de tasa de refresco, lo que garantiza que no se vea lento ni mucho menos se paralice al momento de hacer toques rápido. Tampoco tendrás ese problema de toques fantasmas, sobre todo si usas una prenda de manga larga.

En cuanto a su protección, la marca señala que viene con cristal, 2,5D, evitando que se arañe con facilidad, aunque siempre es bueno que le coloques una mica de hidrogel o uno de esos protectores de pantalla sólidos.

REVIEW | En cuanto a su protección, la marca señala que viene con cristal, 2,5D. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Qué hay sobre el brillo? Pues alcanza los 1.500 nits, por lo que no te quedarás sin ver tus notificaciones cuando las recibas. En cualquier condición se adapta rápidamente sin que toques los Ajustes de tu reloj inteligente.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Una de las cualidades que tienen los smartwatches de Huawei, como el Watch Fit 3, es que puede vincularse con cualquier terminal, sea Android, iPhone o HarmonyOS. No importa la marca, solo es necesario tener Huawei Salud, misma que puedes bajarla desde la tienda de aplicaciones de tu preferencia.

La forma en cómo se parea es sencilla. Escaneará rápido el dispositivo y, en menos de lo que te imaginas, podrás obtener las mejoras. Eso sí, si quieres tener mayor reporte como carátulas personalizadas, entre otros, deberás loguearte o crearte una cuenta de Huawei.

REVIEW | Puedes ver todos los detalles en Huawei Health o Salud. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En particular, me gustó bastante la forma en que puedes añadir la fotografía de tu mascota o de algún familiar, además de tener una navegación sencilla gracias a la rueca giratoria. Incluso, como he dormido con el reloj, además de no incomodar, detecta rápido cuando tu dispositivo no está en movimiento.

El reporte lo puedes encontrar detallado en la app de Huawei, así como tu actividad deportiva, las calorías que has quemado durante tu entrenamiento. Por ejemplo, durante los días de uso pude salir a correr o montar bicicleta y los patrones están bien calibrados, sin falsear información medible.

REVIEW | Tienes diversidad de opciones para monitorizar tu actividad deportiva. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso del reporte del sueño, también estaba correctamente hecho. Te dice cuántas horas has dormido, si tuviste un sueño profundo o uno leve, en el caso de si roncaste, etc. Eso es beneficioso porque de ello dependerá que te despiertes correctamente sin dolor de cabeza o fatiga.

Si bien no hay todavía un proceso para pagar desde el reloj inteligente, se espera que esto suceda pronto. Además, no hay posibilidad de añadir más aplicaciones, ya que eso generaría mayor drenaje energético, pero las que hay son suficientes, incluyendo el hecho de que puedes contestar una llamada y hasta hacerla con el teclado numérico.

BATERÍA

La batería del Huawei Watch Fit 3 es de 400 mAh, lo que hace que puedas obtener, en solo 10 minutos de carga, hasta dos días de uso continuo. Lo máximo que puede estar encendido el reloj son 10 días de uso común, mientras que en un uso extremo, con Always on Display, puede durarte entre 3 a 4 días.

Si lo que vas a hacer es enchufarlo por la noche, no tomará más de una hora en alcanzar el 100%. El 50% de la energía la obtendrás en alrededor de los 30 minutos para que puedas tener el reloj encendido en uso típico 4 a 5 días.

Eso sí, hay que detallar que la carga es mediante pines. No viene con enchufe, pero puedes usar el de tu mismo celular para poder encender tu smartwatch. Recuerda siempre hacerlo cuando llegue al 20% para evitar dañar la batería.

CONCLUSIONES

El Huawei Watch Fit 3 es un reloj bastante cómodo. No tiene esas correas que aprietan demasiado o se demoran en colocar. Basta con 3 segundos para tenerlo puesto.

El hecho de que puedas hacer llamadas en el dispositivo es algo que ya muchos están buscando, aunque es mejor conversar en un lugar privado porque todo está en altavoz.

Aunque no te permite responder notificaciones, ya que por el precio es bastante limitada, por lo menos puedes verlas y controlar tu música sin sacar el celular.

La batería, a diferencia de otros smartwatches del mismo tamaño, suele durar más de una semana y eso me ha gustado.

El Huawei Watch Fit 3 se vende en Perú a 499 soles.

