Una de las marcas que ha llegado al Perú con tres dispositivos es Infinix. La compañía china, que se vende a través del mercado retail, ya tiene presencia en el país desde hace algunos meses. Uno de sus terminales que ha decidido mostrar es el Infinix Hot 40 Pro, mismo que tuve la oportunidad de probar durante algunas semanas y, luego de un periodo de tiempo, por fin te traigo la review completa.

DISEÑO

El Infinix Hot 40 Pro tiene un cuerpo bastante distinto a otros celulares. Su chasis, completamente amarillo, que hace referencia al juego de FreeFire, le suma bastante por el tema estético. Se ve bonito incluso cuando lo manipulas sin case en la calle. Además, lleva un módulo de cámaras un poco más grande que lo normal.

En dicho islote se hallan hasta tres lentes y un sensor flash. Tienen un borde de aluminio, pese a que el acabado del chasis es plástico. A sus laterales ubicamos los botones de volumen, el de encendido y apagado, el puerto USB Tipo-C, la ranura para la SIM, y el parlante estéreo.

REVIEW | Tiene un borde de aluminio, pese a que el acabado del chasis es plástico. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Otro detalle es que su pantalla ocupa alrededor de los 84.5% del total de la fachada, aunque hay unos bíseles un poco gruesitos en la zona baja de la misma. De igual manera está el pequeño agujero para que disfrutes de un poco de más panel al visualizar tu contenido.

En cuanto a las medidas, el Infinix Hot 40 Pro lleva 168.6 x 76.6 x 8.3 mm, gozando de esa capacidad de poder usar el smartphone con una sola mano. Asimismo, lleva un peso considerable de 199 gramos.

REVIEW | Su pantalla ocupa alrededor de los 84.5% del total de la fachada, aunque hay unos bíseles un poco gruesito. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El terminal está bien implementado, sobre todo si te vas a dedicar a jugar. Los altavoces estéreo no tienden a cubrirse en caso sostengas el celular de forma horizontal.

PANTALLA

El Infinix Hot 40 Pro tiene una pantalla bastante moderada. Tiene una medida de 6.78 pulgadas, por lo que está a la par con todos los smartphones de gama media que existen en el mercado.

Viene con la tecnología IPS LCD, por lo que ciertos colores los notarás con cierto matiz a fríos, aunque puedes regular la calidez desde los Ajustes. Asimismo, lleva un brillo máximo de 500 nits, siendo poco ya que, en caso te encuentres bajo el cenit, no podrás ver demasiado o se perderán tus notificaciones.

Además, el dispositivo lleva 120 Hz de tasa de refresco, por lo que las animaciones y ciertas aplicaciones logran adaptarse en fluidez, sin tener ese temor a que se cuelgue.

REVIEW | Tiene una medida de 6.78 pulgadas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, lleva 1080 x 2460 pixeles en su display, por lo que podrás disfrutar de tus series o videos de YouTube en una calidad máxima de 2160 píxeles. No hay ápice de que falle la reproducción, ni se cuelgue al momento de escalar la imagen a los puntos más altos.

En el tema de los colores, pienso que las tonalidades están bien establecidas. No hay impacto o punto de quemados cuando reproduce los blancos, aunque la sencilles en los negros hace que, a veces, tienda a generar ese efecto espejo. No satura ni mucho menos goza de contraste fuerte, aunque se puede disfrutar todo sin el menor cuidado.

REVIEW | Lleva 1080 x 2460 pixeles en su display, por lo que podrás disfrutar de tus series o videos de YouTube en una calidad máxima de 2160 píxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

A pesar de que el Infinix Hot 40 Pro lleva un procesador del 2021, el Mediatek Helio G99, por lo menos el dispositivo se mantiene firme y no se cuelga por nada del mundo. Me ha pasado que he abierto varias aplicaciones al mismo tiempo, y, pese a que me olvidaba cerrarlas, pudo mantenerse a tope el terminal con 12 apps en segundo plano.

Asimismo, en su interior encontramos la capa de personalización XOS 13.5, misma que es completamente minimalista, teniendo ciertos botones en colores para diferenciarse, pero es ligerísima. Sin embargo, el hecho está en que todavía tiene Android 13, algo que ya debe haberse actualizado con el más reciente software de Google.

REVIEW | La memoria RAM puede llegar hasta los 8 GB más. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lleva en su interior 256 GB de almacenamiento interno, más que suficiente, aunque si eres de tomar fotos en alta calidad o descargar miles de apps, puede que quede corto. Mientras que en la RAM cuentas con 8 GB en total, además se pueden expandir a 8 GB más, logrando contar con 16 GB para disfrutar de todo el poderío del celular.

Sobre los videojuegos, es algo que tiene sus buenas expectativas. El juego que trae de fábrica es FreeFire, y lo sabrás porque el diseño de los botones, los wallpapers, etc., giran en torno a ese videojuego. Al abrirlo, no demora mucho en procesar las imágenes. Es bastante rápido y la fluidez de los gráficos me ha dejado con buen sabor de boca. Puedes girar sin que se cuelgue el personaje y no hay rastros de pixelización. Además de llevar el juego a los 60 fotogramas por segundo en calidad HD. Los disparos son precisos y no hay demora entre lo que pulsas y lo que observas u oyes desde el smartphone.

REVIEW | Es bastante rápido y la fluidez de los gráficos me ha dejado con buen sabor de boca. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de Genshin Impact, también pudo desempeñarse bien el videojuego. No hubo traspié y parece que los colores se fortalecen bastante bien al momento de ejecutar la aplicación. No existe ningún tema de pixelización o que se esté colgando el videojuego cada vez que lo empleas, giras y hasta lanzas los famosos hechizos de los personajes. Además, me ha gustado el hecho de que no haya ningún tipo de paralización. ¿Se calienta? Pues la temperatura se mantiene dentro de lo normal, no hay quemazón ni tampoco existen problemas en calentura que llegan a ser imposible usar el móvil. Supongo que todo rondará entre los 36 a 37 grados, nada grave.

CÁMARAS

La cámara del Infinix Hot 40 Pro tiene hasta 3 sensores, la primera de ellas es de 108 megapíxeles, mientras que hay dos complementarias que, según algunos medios, son de adorno: el macro de 2 megapíxeles y el Depth sensor o lente de profundidad de 0.08 megapíxeles. En cambio, la frontal tiene 32 megapíxeles en total.

En el tema fotográfico, las imágenes suelen ser un poco más contrastadas de lo normal. Hay un buen equilibrio en el tema de los blancos, pero a veces la saturación se hace presente, generando que se vean un poco más oscuras de lo normal.

REVIEW | Así toma las fotos el Infinix Hot 40 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Infinix Hot 40 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En disparo automático es bastante rápido, aunque he notado algo que no había visto en otros terminales: se empaña a cada rato el lente principal. Pensé que era una manipulación mía, pero ocurre eso por defecto.

Ya en luz de sala o cuando te encuentres bajo algo artificial, las imágenes sí suelen brindar esa tonalidad, suave, sin demasiado maltrato. Aunque a veces, si no empleas el flash, puede que se vea también cierta oscuridad.

REVIEW | Así toma las fotos el Infinix Hot 40 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Infinix Hot 40 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eso sí, si es que activas los 108 megapíxeles, no puedes emplear ningún tipo de zoom o algún complemento mas que nivelar el brillo de la imagen. No hay zoom óptico, aunque, en caso lo uses, no vayas a extremos. Creo que 2X es más que suficiente.

REVIEW | Así toma las fotos el Infinix Hot 40 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Infinix Hot 40 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En cuanto a la oscuridad, el smartphone sí brinda buenos detalles nocturnos. No hay demasiado ruido. Puedes emplearlo siempre y cuando haya demasiada luz alrededor, aunque a veces puede aparecer demasiada sombra o exceso de saturación.

Sobre la cámara frontal, también me ha gustado que cuente niveles de detalle cuando te encuentras en la calle. No hay maltrato ni demasiado efecto maquillaje, por el contrario, las fotos salen nítidas, aunque los colores sí salen un poco con menos exposición de lo normal.

BATERÍA

El Infinix Hot 40 Pro lleva una batería de 5000 mAh, más que suficiente en cuestión a los gama media. Además, se le integra una carga rápida de 33W, pero eso sí, procura siempre emplear el cable original para evitar cualquier tipo de contratiempo con la energía.

En cuestión al consumo, usualmente el dispositivo te brinda entre día y medio sin necesidad de enchufarlo, ello realizando las labores básicas como revisar el correo, chequear el WhatsApp o tomando algunas fotos. Sin embargo, si eres un usuario gamer, puede que el móvil llegue entre las 7 a 8 horas de trabajo.

En torno a su carga, pues el Infinix Hot 40 Pro puede contar con el 100% en alrededor de 1 hora con 10 minutos, mientras que el 50 % lo obtendrás en aproximadamente 40 minutos. El enchufe y el cable de carga vienen en la caja y ese sigue siendo un buen diferencial.

Conclusiones

El dispositivo cuenta con un diseño bastante bonito. El color amarillo le da una apariencia estética particular, sobre todo porque representa al juego de FreeFire.

Asimismo, en material de performance, los videojuegos sí pueden desempeñarse sin problemas, ello pese a que tenga Helio G99.

Todavía me desconcierta el hecho de que no se haya actualizado a Android 14.

De igual manera, las fotos son decentes, aunque, a veces, puede que salgan con un poco más de contraste en luz natural.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.