Una de las marcas que recientemente han sido presentadas en el Perú es Infinix. La empresa china no solo ha decidido lanzar uno, sino hasta tres dispositivos en el país, mismos que se venden en diversos mercados retails. Es por esa razón que empecé a evaluar uno de los terminales más top de su línea, el Inifinix Note 40 Pro. ¿Será realmente bueno? Para ello sometí el smartphone a pruebas de rendimiento y batería. ¿Quedó bien? Conoce todo en esta review.

Ficha técnica del Infinix Note 40 Pro

DIMENSIONES Y PESO 164.3 x 74.5 x 8.1 mm196 gramos PANTALLA AMOLED de 6.78 pulgadas

Tasa de refresco de 120Hz

1300 nits de brillo

Resolución de 1080 x 2436 pixeles PROCESADOR Helio G99 RAM Y ALMACENAMIENTO 12GB con 256GB CÁMARAS TRASERAS 108 MP, f/1.8

2 MP, f/2.4

2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 32 MP CONECTIVIDAD Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.0

NFC

Conectividad 4G

USB Tipo-C 2.0 SISTEMA OPERATIVO Android 14

XOS 14 BATERÍA 5000 mAh

Carga rápida de 70W

Carga inalámbrica de 20W

DISEÑO

El Infinix Note 40 Pro tiene un acabado bastante particular. En la zona trasera encontramos un cuero vegano bastante bonito que le da una estética elegante. Además, la textura hace que no tengas miedo de que se caiga y se termine rompiendo, aunque sí hay que tener un poco de cuidado con los arañazos.

Por otro lado, también ubicamos en su chasis un módulo de cámaras bastante grande y cuadrado que sobresalen un poquito más de lo normal de su cuerpo. Lo bueno es que puedes colocarle el case que viene de regalo y ya se habrá solucionado todo. Además, este viene con detalle similar al jean tejido.

En la zona trasera encontramos un cuero vegano bastante bonito que le da una estética elegante. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Las medidas del Infinix Note 40 Pro son de 164.3 x 74.5 x 8.1 mm y pesa 196 gramos, bastante ligero y, sobre todo, delgado. Se puede usar con una sola mano sin temor a que se termine cayendo. Incluso, se le incorpora una pantalla curva para tener mejor agarre.

A sus laterales tenemos el puerto USB Tipo-C, la bandeja para la NanoSIM, los botones de volumen y el de encendido y apagado. No hay que olvidar que los altavoces son JBL, aunque, comparado con otros dispositivos, no hace mucha diferencia.

No hay que olvidar que los altavoces son JBL. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El lector de huella está bajo la pantalla, pero puedes acceder mediante el reconocimiento facial, algo que está bien puesto y hay mejoras considerables frente a la competencia. En cualquier situación, sea de día o en zonas completamente oscuras, tu teléfono se desbloqueará con ese Face ID.

PANTALLA

La pantalla, como he mencionado, es curva. Si bien es buena, porque en la caja también viene con un protector de vidrio, hay cosas que me han gustado y otras que no. La primera de ellas es que la display sí brinda colores compuestos de contraste y brinda tonalidades similares a la realidad. Observarás celestes y verder potenciados por el HDR.

Además, permite que las aplicaciones streaming cuenten con una buena calidad de imagen al momento que las reproduces en 60 fotogramas por segundo. De igual manera, puede alcanzar la resolución de 1080 x 2436 pixeles, llegando incluso a 2160 píxeles.

La display puede llegar hasta los 12 Hz de tasa de refresco. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

No existe ese famoso quemado o amarillo en la zona curva de la pantalla, tampoco hay algún tipo de sombreado en el círculo de la cámara. Sin embargo, uno de los talones de Aquiles es que existe demasiado toque fantasma. ¿Qué quiere decir?

Cuando usas el smartphone de manera horizontal, si tocas la pantalla, ya sea para sostener el móvil, al realizar otras pulsaciones, se tiende a colgar. Lo más recomendable es que, en ese sentido, Infinix pueda actualizar sus equipos para que así se solucione el problema.

La pantalla sí brinda colores compuestos de contraste y brinda tonalidades similares a la realidad. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, me agrada mucho que todavía se luzcan bien las pantallas curvas, hecho que garantiza que tengas mayor campo de visualización de tu video que grabaste en las últimas vacaciones o revisar tu feed de Instagram.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

En la actualidad muchas marcas se están preocupando por mantener a sus equipos en la versión más actual de Android. Es en ese sentido que el Infinix Note 40 Pro llega con Android 14 y su capa de personalización XOS 14. Aunque no es lo único: también la marca china ofrecerá a su equipo de hasta 2 actualizaciones más de software y 3 años de parches de seguridad.

Por ese sentido, despreocúpate de que vas a tener un terminal que solo sirva un año. Asimismo, el terminal lleva 256 GB de almacenamiento interno, eso quiere decir que no hay necesidad de subir a la nube todos tus archivos a cada rato. Mientras que del lado de la RAM alcanza los 12 GB en total, aunque también se puede extender desde los 6 GB hasta 12 GB de memoria virtual.

Infinix Note 40 Pro llega con Android 14 y su capa de personalización XOS 14. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de la capa de personalización, si bien es buena, le faltan algunas cosas esenciales como la opción para eliminar aplicaciones en bloque, además de jalar una app hacia el escritorio sin necesidad de hacer más pasos. Pese a ello, el menú de los Ajustes está bien ordenado y es bastante minimalista.

Fortnite se desempeñó bastante bien, aunque a veces podías ver quizá algo de pixelización en los gráficos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya mudándonos a los videojuegos, me pareció bastante interesante que, al contar con el procesador Helio G99, brinde una capacidad buena en materia de las apps gaming. Por ejemplo, pude abrir Fortnite sin problemas pese a que no era compatible. El juego se desempeñó bastante bien, aunque a veces podías ver quizá algo de pixelización en los gráficos. No es garrafal, pues el equipo responde bien al tacto y no hay delay entre lo que ves y lo que escuchas. En un inicio hubo paralizaciones, pero eso se evitará siempre y cuando descargues todos los datos en segundo plano. Por lo demás, hay opción a emplear los 30 fotogramas por segundo en calidad alta.

En el caso de Genshin Impact, el juego también se desempeñó mucho mejor que Fortnite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de Genshin Impact, el juego también se desempeñó mucho mejor que Fortnite. No hubo ningún tipo de lag. Me encantó la colorización, pues la pantalla realzaba bastante el movimiento de los personajes sin que se pierda sus tonalidades reales. Los ataques y el lanzamiento de hechizos estaba en su punto, aunque solo se te permitía jugar en calidad alta a 30 fotogramas por segundos. Pero eso no le quita demasiado mérito porque al contar con un procesador Mediatek, no significa que haga un trabajo lento, por el contrario, carga bastante rápido el videojuego.

CÁMARAS

Las cámaras del Infinix Note 40 Pro son tres y vienen en una estándar de 108 megapíxeles, mientras que las dos restantes sirven para el desenfoque de 2 megapíxeles y una complementaria con la cámara principal, que también es de 2 megapíxeles. Por otro lado, en la frontal contamos con 16 megapíxeles.

La textura de la imagen, sin hacer demasiado zoom, está bien estructurada. Se captan bien cuando te encuentras en buena iluminación, incluso si hay demasiada luz en la oscuridad. Aunque puede que le falte cierto nivel de colores, estos se pueden solucionar siempre y cuando actives la inteligencia artificial junto con el HDR.

Así toma las fotos el Infinix Note 40 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Infinix Note 40 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, el dispositivo también puede tomar imágenes en modo oscuro, aunque este se activará incluso dependiendo de si estás en un sitio con focos a tu alrededor. ¿Será una configuración por defecto? Lo bueno es que logra su objetivo de captar más luz gracias a su apertura de 1.8.

Además, el resultado de las imágenes no tienden a salir quemadas o con niveles de brillo extremos que pierden la textura del blanco y negro. Está calibrado siempre y cuando haya sol. En caso lo emplees en un día lluvioso o nublado, sí notarás cierto aspecto que decae.

Así toma las fotos el Infinix Note 40 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Infinix Note 40 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Algo que me ha llamado la atención es que todas las fotos salen con marca de agua. Me pasé dos horas buscando una configuración para eliminar el cintillo que te dice con qué cámara lo has usado y cuánto megapíxeles tiene, aunque no encontré nada.

En el lado del zoom, puedes obtener el 2X con cuidado, aunque lo que hace el smartphone es recortar la foto principal para que así obtengas ese detalle. Además, las cámaras complementarias sirven siempre y cuando quieras obtener mejor enfoque a un objeto y difuminar lo restante. Lo mejor será siempre emplear el modo profesional.

Así toma las fotos el Infinix Note 40 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Infinix Note 40 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Finalmente, la cámara frontal, que si bien hace un buen funcionamiento a la luz del día, la pastelización o el tratamiento de la fotografía en caso pretendas usar un poco la inteligencia artificial, generará un efecto similar al del maquillaje.

BATERÍA

La batería del Infinix Note 40 Pro es de 5000 mAh y se te permite optimizar la energía dentro de los Ajustes para que así puedas cargar el terminal sin llegar al 100% y se termine dañando todo en poco tiempo. Por lo menos te permite llegar a una jornada completa.

Puedes usarlo para correos, chatear con tus amigos, tomar una que otra foto, y el dispositivo podrá llegar al cero por ciento en 16 horas aproximadamente, mientras que si eres un usuario exigente, es decir, gamer, el terminal se gastará en 7 a 8 horas.

El teléfono te permite cargar tanto con cable como con MagSafe. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo más interesante es que su batería cuenta con carga rápida de hasta 70 W, lo que hace que puedas tener el Infinix Note 40 Pro en menos de 1 hora enchufado. También tiene el MagSafe, mismo que viene en la caja, y con el que contarás con el dispositivo al 100% en dos horas. Lo mejor será siempre usarlo de noche.

CONCLUSIONES

El Infinix Note 40 Pro es un celular que se sabe comportar bien en tareas exigentes, ello gracias a que se le dota de un procesador Helio G99 con 12 GB de RAM.

Asimismo, me ha gustado bien la adaptación y fluidez de la tasa de refresco del terminal, que puede alcanzar los 90 Hz.

Los materiales con los que viene construido el smartphone también son un buen punto. El acabado en cuero vegano está en tendencia y me da gusto que también se le implementen en celulares de menos de 1500 soles.

Lo malo se encuentra no solo en los toques fantasmas en la display, sino también en la actividad fotográfica, misma que suele brindarte tonalidades bien establecidas, pero con el HDR o la inteligencia artificial.

Aquí te comparto más reviews