Instagram permite compartir fotos, videos, historias y reels de contenido variado. La aplicación se actualiza constantemente y entre las novedades que incluye su versión más reciente, está la posibilidad de activar subtítulos a los videos subidos en la app.

El método fue difundido por la web Trece Bits y no hace falta descargar aplicaciones de terceros. Solo tienes que ir a los Ajustes de la aplicación que tienes instalada en tu dispositivo Android.

TUTORIAL PARA ACTIVAR LOS SUBTÍTULOS DE LOS VIDEOS DE INSTAGRAM DESDE TU TELÉFONO ANDROID

Abrir la aplicación de Instagram en tu smartphone con sistema Android

Una vez en la app, entra a tu perfil y toca el botón de las tres rayas de la esquina superior derecha

Entra en la parte de Configuración y seguidamente en Cuenta

Selecciona Subtítulos y activa el interruptor

Ahora los videos de Instagram, tienen subtítulos. (Foto: Getty Images)

POR QUÉ NO PUEDO UTILIZAR FILTROS EN INSTAGRAM

Como lo dijimos anteriormente, es algo inusual el no poder utilizar los filtros de Instagram, de hecho este todavía continúa cuando ya se solucionaron todos los problemas que acabamos de mencionar. Es importante aclarar que no hay una solución definitiva , ya que Instagram sufrió una caída a nivel mundial y los únicos que pueden arreglarlo son los propios trabajadores de Meta; no obstante, podrías probar lo siguiente:

Cerrar Instagram del segundo plano.

Desinstalar y volver a instalar la aplicación.

Borrar los datos caché de la red social.

Revisar que tengas buena conexión WiFi y acceso a Internet.

Corroborar que aún te queden datos móviles.

Esperar una actualización que solucione el inconveniente.

Cómo saber si Instagram se ha caído