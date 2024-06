Un post de Christian Nodal ha generado una serie de risas en Instagram, y es que el cantante mexicano mostró una foto con Ángela Aguilar. Sin embargo, no todo quedó allí, sino que Cazzu, su ex pareja, comentó la imagen con un sutil: “Fan de su relación”. ¿Lo has visto? Al parecer se ha salido de control. Pero, la mayoría se está preguntando cómo poder hacer esa imagen con el famoso comentario. Pues aquí te explico.

Existe diversidad de páginas donde puedes crear post de Instagram para que se lo mandes a tu amigo y corra rápido a revisar la app. Eso sí, es necesario tener que ingresar a una web completamente gratuita y con la que deberás emplear todos los pasos que te digo en este tutorial.

Cómo crear el meme “Fan de su relación” en Instagram

Lo primero será ingresar a la página web de Prankshit. Puedes hacer usando este enlace. Eso sí, es necesario que tengas una imagen la cual deseas que se ponga como principal y una imagen de perfil, misma que estará pequeña.

INSTAGRAM | De esta manera podrás crear el meme. (Foto: Instagram)

Ahora solo define el estilo: si deseas para Android o iPhone. Elige la imagen que deseas poner como foto de perfil. Luego carga la foto que deseas poner en el post.

INSTAGRAM | Recuerda cambiar las características. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Cambia el nombre de usuario, el comentario y en él deberás poner “Fan de su relación”. Incluso tienes la opción de poder cambiar la hora. Una vez termines, descárgalo por completo.

