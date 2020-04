¿Nuevamente problemas? Esto es lo que ocurre. Instagram, WhatsApp y Facebook cayeron la tarde de ayer. Durante algunos minutos las tres plataformas, los cuáles comparten mismos servidores, dejaron de funcionar en gran parte del mundo en plena pandemia del coronavirus y el estado de cuarentena. Aunque ya se solucionaron, la primera de ellas continúa produciendo fallos.

¿Has intentado subir historias o una foto nueva guardada en tu celular y no has podido? Pues no eres la única persona que está peleando con Instagram. Aunque desinstales e instales la app, volverá a presentar el mismo problema.

Según los informes de los usuarios en Twitter, el problema empezó entre las 2 p.m y las 2:30 p.m., y todavía persiste.

A mi nomás Instagram no me permite alzar fotos viejas a mi historia? O le pasa lo mismo a alguien? — Mili Velázquez (@MilagrosVelazz) April 2, 2020

Instagram luego de la caída de ayer, sigue presentando problemas en parte del mundo en las últimas 24 horas.#PMSocialMedia pic.twitter.com/dq5owCitFH — John Guzmán 🇩🇴🇺🇸 Milwaukee (@JohnGuzmanRD) April 2, 2020

Incluso la herramienta DownDetector, que monitorea el funcionamiento de los servicios web, alcanzó un pico de más de 7 mil quejas.

Por otro lado, Google Trends, una herramienta de Google que sigue las búsquedas en Internet, registró un aumento en las búsquedas de los usuarios sobre el tema. Términos como “Instagram no publica”, “No puedo publicar una foto en Instagram”, “No puedo publicar una historia en Instagram”, “Instagram está fuera del aire hoy” e “Instagram no funciona” aparecieron en el portal de búsquedas en la última hora.

Aunque Instagram aún no ha mencionado nada sobre lo ocurrido en sus redes sociales, se espera que esto se normalice en las próximas horas con una nueva actualización para que los usuarios puedan subir sus contenidos.

De momento, lo único que puedes hacer es ver todas las publicaciones pasadas que subiste, leer comentarios, chequear quién te dio “me gusta” o tus nuevos seguidores.

Este es el reporte del mal funcionamiento de Instagram durante las últimas horas. (Foto: Downdetector)

