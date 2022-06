Es probable que hayas realizado muchas publicaciones desde que te creaste tu cuenta de Instagram, por ello, de repente tus fotos favoritas se encuentran al final de todas y sin la posibilidad de presumirlas con tus seguidores o ante cualquier usuario que logre entrar a tu perfil. Por fortuna, la referida red social de Meta tiene una función que te permite fijar o anclar tus mejores fotografías en la parte superior de tu perfil, Quieres saber cómo hacerlo? desde Mag lo explicaremos a continuación.

No es posible ordenar a tu gusto las fotografías de Instagram, las primeras que aparecen en tu perfil están ahí por la fecha en que se publicaron; no obstante, es importante aclarar la app de Meta te permite fijar hasta un total de tres publicaciones, el objetivo de esta herramienta es rescatar del olvido tus mejores fotos, pues al ir subiendo nuevas imágenes, las antiguas se van escondiendo al final de tu perfil y no se podrán visualizar.

LOS PASOS PARA FIJAR TUS MEJORES FOTOS DE INSTAGRAM EN TU PERFIL

Primero, corrobora que Instagram no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de Apple.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de Apple. Ahora, abre la aplicación e ingresa a tu perfil presionando el ícono de tu foto que se ubica en el extremo inferior derecho.

Aquí vas a ver todas tus publicaciones, ubícate en la foto que deseas fijar y tócala.

El siguiente paso es apretar sobre los tres puntos verticales de arriba (⋮).

Finalmente, se desplegarán varias opciones y escoge la que dice “Fijar en tu perfil”.

Por qué Instagram no me deja responder un mensaje en específico

Entra a la “Configuración” de Instagram , tras tocar las tres rayas de arriba a la derecha.

, tras tocar las tres rayas de arriba a la derecha. Accede a “Cuenta” y desplázate hacia abajo hasta ubicar el apartado denominado “Cambiar tipo de cuenta”.

Aquí escoge la opción “Cambiar a cuenta personal”.

Luego, ingresa a la sección de mensajes, entra a un chat cualquiera y presiona su nombre en la parte superior.

Se abrirá la pestaña “Detalles” y debajo un mensaje en letras pequeñas que dice “Actualiza los mensajes para desbloquear temas del chat”, apriétalo y actualiza.

Regresa a la conversación, ubícate en un mensaje y desliza hacia la derecha, verás que ya puedes responder mensajes en específico como en WhatsApp o Messenger.

Listo, no tendrás que hacer lo mismo con cada contacto de Instagram, ya que tras activar las actualizaciones en uno aplicará automáticamente para todos. En caso quieras responder un mensaje tuyo desliza hacia la izquierda.