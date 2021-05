Este miércoles 26 de mayo fue la fecha elegida por Instagram para anunciar su nueva función que permitirá ocultar el recuento de ‘Me gusta’ o ‘Likes’ de las publicaciones realizadas en el feed. La opción ya está disponible para todos los que deseen activarla y pronto también será una realidad en Facebook. Aquí te explicamos paso a paso cómo lograrlo.

En 2019, la red social hizo algunas pruebas, pero los usuarios no se mostraron a gusto con el hecho de no conocer a cuántas personas les estaba agradando la foto publicada. En esta ocasión ya es oficial, pero lo bueno es que el usuario podrá decidir si quiere ver o no la información. De aceptar ocultar, ya no saldrá un número, sino “Le gustó a (nombre de un usuario) y a otros”.

Cómo activarlo

Facebook, propietaria de Instagram, anunció en un comunicado que ya se puede usar la función y este tutorial te ayudará a probarla.

Para ocultar los ‘me gusta’ y también el número de reproducciones en fotos y videos, lo primero que se debe hacer es ingresar a la configuración de Instagram .

. Luego dirígete a la opción ‘privacidad’.

Selecciona ‘publicaciones’ y activa el apartado de ‘ocultar recuentos de me gusta y visualizaciones’.

Esta opción se puede habilitar para que se aplique a todos los contenidos, pero también publicación por publicación, o incluso antes de publicar un contenido, o también después.

Usuarios de Instagram podrán ocultar el número de “Me Gusta” con este sencillo tutorial. (Foto: MAG)

Instagram explicó que durante las pruebas de la nueva función, esta resultó beneficiosa para algunos, mientras que otros la encontraron “molesta” porque utilizan los datos de ‘Me gusta’ para conocer qué es popular o qué está generando tendencia en la plataforma.

En las próximas semanas, los usuarios de Facebook podrán ver los controles para ocultar el contador de ‘Me gusta’, según confirmó la compañía.