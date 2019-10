Por fin llega una de las funciones más pedidas en la app. Instagram es una de las aplicaciones que muchos utilizan para poder colocar filtros a sus fotos y, desde allí, poder compartirlas con otras redes sociales de manera fácil y sencilla. Pero también tiene una serie de trucos bastante escondidos.

Con la última actualización, la app ahora te puede brindar no solo información de las visitas que recibes al día, el conteo de los "likes", las sugerencias, e incluso si te sigues mutuamente con una persona.

Así es como Instagram te dirá a cuáles usuarios seguir y cuáles no. (Foto: @wongmjane)

A través del perfil de Jane Manchun en Twitter, Instagram estaría probando una manera para agrupar gente con la que has interactuado poco para que veas gráficamente con qué gente no te has relacionado, y así te sea más fácil ver qué contenido sobra de tu feed.

De esta forma la app te indicará si todavía deseas visualizar en tu muro las imágenes o historias que esta persona cuelga diariamente y que, en muchos casos, no te son del todo placenteros.

Al igual que está haciendo esto, está probando otro tipo de agrupaciones, como por ejemplo de la gente que más aparece en tu feed, y lo cierto es que se trata de una herramienta muy útil, tanto para ver qué sobra como para ver qué falta.

Esta herramienta llegará muy pronto a Instagram, por lo que siempre son bienvenidos los cambios con el fin de que no observes contenido por gusto y que no se adecuen con tus gustos.

