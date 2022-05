Con cada actualización de las aplicaciones para Android, los usuarios esperan poder personalizar distintos aspectos, en el caso de Instagram, se espera poder cambiar el tipo de letra para las publicaciones que se desean realizar.

Hasta el momento solo pueden usarse apps para modificar la tipografía, lo cual genera un poco de temor, porque no se sabe si un aplicativo de este tipo funcionará como ventana para que distintos malwares y spywares infecten nuestro dispositivo.

Por suerte, se ha difundido un método menos invasivo y que no necesita la instalación de ningún aplicativo en el smartphone. El portal Androidsis dio a conocer la web Fonts for Instagram, a la cual podemos ingresar por el navegador del teléfono y que no contiene publicidad invasiva.

TUTORIAL PARA CAMBIAR EL ESTILO DE LETRAS EN INSTAGRAM DESDE TU SMARTPHONE ANDROID

Entra al navegador web de tu dispositivo Android e ingresa a la web Fonts for Instagram

En la parte inferior de la pantalla, verás un recuadro blanco. Escribe tu texto en este espacio

Luego, desliza por la pantalla para visualizar los distintos tipos de letra que aparecen en la página

Cuando hayas visto una tipografía de tu agrado, tócala y aparecerá un breve mensaje indicando que ya fue copiado el texto

Ahora ve a Instagram y haz tu publicación. Cuando debas ingresar la descripción de la imagen, pega el texto

Y listo, verás que los caracteres lucen según la opción que escogiste en la web de Fonts for Instagram

La web Fonts for Instagram ofrece una gran variedad de tipografías. Foto: Mag El Comercio

Puedes aplicar este truco las veces que desees, no encontrarás ninguna limitante en la página web. Además, puedes hacer primero la publicación en Instagram y luego añadir la letra con otro estilo. No es necesario descargar ninguna aplicación.

Cómo descargar Stories de Instagram en Android

En Google Play Store encontraremos muchas alternativas, pero la más confiable es “Descargar videos de Instagram”. Es 100% gratuita, ha sido utilizada por más de 10 millones de usuarios y posee una calificación de 4.8 estrellas sobre 5.

Descarga la aplicación en tu dispositivo Android desde el siguiente enlace .

desde el siguiente . Finalizada la instalación, ve a Instagram y copia el enlace de la historia que desees descargar. Solo tienes que tocar los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha y presiona en donde dice “Copiar enlace”.

y copia el enlace de la historia que desees descargar. Solo tienes que tocar los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha y presiona en donde dice “Copiar enlace”. Ahora, accede a la aplicación instalada y pulsa en donde dice “Pegar enlace”.

Toca sobre “Descargar”.

Para ver el historial de los videos almacenados, haz clic en el ícono de la flecha que señala hacia abajo, el cual está ubicada en la esquina superior derecha.

Si deseas guardarlo en Google Fotos, coloca tu dedo sobre los tres puntos que aparecen en el cuadro del clip descargado y selecciona en “Compartir”.

Elige “Subir fotos” y finalmente selecciona el destino que mencionamos anteriormente.