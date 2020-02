¿Esperabas esta nueva función? Así lo podrás lograr pronto. Instagram está sumando una serie de elementos a su aplicación para smartphones: no solo puedes enviar mensajes directos, sino además controlar el “modo oscuro”, tener más cantidad de filtros, colocar música a tus historias e, incluso, etiquetar a cualquier persona que desees de manera privada.

Pero existen muchas cosas que todavía quedan por implementarse en Instagram, como es el caso de los efectos. Si bien, puede que muchos recurran a Tik Tok para obtenerlos, la app perteneciente a Facebook queda muy por detrás a lo logrado con la ya mencionada app de videos de 15 segundos.

Ahora bien, Instagram ahora ha lanzado una nueva función que pronto estará disponible en todo el mundo y recuerda mucho a lo que, por allá en el 2000, se conocía como Msn o Chat Messenger.

Era allí donde podíamos colocar sobrenombres con todas la palabras (entre mayúsculas, minísculas, emojis) a nuestros amigos. Esto siempre quedará entre dos y no será compartido.

De esta forma podrás cambiar los nombres de tus contactos de Instagram. (Foto: WABeta Info)

Aunque la misma función se puede aplicar en Messenger, queda claro que lo que pretende Instagram es capturar a ese público nostálgico.

Al cambiar el apodo este nombre aparecerá tanto en nuestra notificaciones como en la propia lista de búsqueda por lo que si tu amigo ‘Pepe’ tiene como nombre de usuario @nombreraroinstagramerodificildebuscar y le cambias el apodo, bastará con introducir ‘Pepe’ en la lista de búsqueda para que te aparezca.

Este cambio ha sido anunciado por WaBetaInfo quien ha filtrado varias de las funciones en las que está trabando Instagram para próximas actualizaciones.

La segunda novedad tiene relación con un nuevo apartado: recientes. Este se encargará de guardar de forma temporal las fotografías que hemos tomado con la cámara de Instagram. En concreto, durante siete días. El propósito es que podamos usar, editar o guardar estas fotografías tomadas con la cámara de Instagram que no se han guardado en la galería. Si no hacemos nada con ellas, se borrarán a los siete días.

Por último, Instagram prepara una nueva animación para la reacción de ‘Me gusta’ dentro de los mensajes directos. Como siempre, estas novedades se filtran gracias a la ingeniería inversa pero no se dan fechas sobre la llegada oficial. No obstante, visto el ritmo que lleva Instagram con las actualizaciones, no es extraño pensar que todo esto estará disponible dentro de poco tiempo.

Así podrás guardas las fotos de Instagram que tomaste con tu celular. (Foto: WaBeta Info)

