Con el rápido crecimiento del comercio electrónico que viene experimentando las empresas peruanas, es crucial que establezcan un sistema logístico adecuado para procesar e implementar sus entregas. 99Minutos, la empresa de logística y envíos de última milla especializada en e-commerce de más rápido crecimiento en Latinoamérica, ofrece a estas empresas la posibilidad de integrar su plataforma para reducir la carga de procesos y contar con mayor visibilidad.

A medida que la tecnología continúa mejorando, los deseos de los clientes de que les llegan las entregas coinciden también con la necesidad de que se sepan en directo dónde está la ubicación de sus paquetes. Grandes y Medianas empresas que requieran un flujo operativo mas sencillo. Según 99minutos, las industrias que están optando por la integración son retail, ecommerce, marketplace, farmacia, mall, comida, entre otros.

“Para que cualquier empresa pueda realizar entregas con éxito, un seguimiento eficiente es fundamental. Con una integración vía API con 99minutos las empresas pueden contar ahora con sistemas de seguimiento simplificados para los clientes, gracias a la tecnología que ofrece nuestra robusta plataforma”, indicó Drago Macan, Country Manager de 99minutos.

La tecnología que hay detrás del seguimiento de productos

Para los clientes, el proceso de entrega es sencillo. Solicitan el paquete, obtienen la información de seguimiento y confirman que han recibido el paquete. Pero para el negocio, a veces no está tan claro. La integración de una plataforma como la de 99minutos representa un ventaja operativa para la empresa ya que elimina procesos manuales dentro de la gestión de la paquetería y visibilidad de los estados (recolección, en ruta, entregado, no entregado, etc).

Pero ¿qué es una integración API? La integración de API se puede definir como un proceso en el que dos o más aplicaciones se conectan para ‘hablar’ entre sí. Esto puede implicar que las aplicaciones realicen una función conjunta o simplemente intercambien información para garantizar la integridad de los datos. Para integrar un comercio con el API de 99minutos se necesitan aproximadamente 20 días hábiles, este tiempo puede reducirse de acuerdo a la disponibilidad de las áreas de tecnología de los clientes.

Otra opción que existe en el mercado actual son los agregados logísticos que operan bajo el formato de creación de tienda virtual y ya ofrecen la logística integrada a modo de selección. Este modelo le permite al comercio seleccionar la empresa logística con la que más le conviene trabajar. Para 99minutos la demanda que se genera a través de este modelo ya representa el 20% de sus ingresos.

La startup se ha convertido en el principal aliado de más de 40 clientes que confían su área logística al software de gestión y la flota de 99minutos. El impacto en las ventas de estos comercios se ha incrementado hasta en 25% gracias a la mejora en los tiempos de entrega.