Con el inicio de la cuarentena en Perú y la ampliación del trabajo remoto al 2021, miles de personas no solo han acondicionado un espacio para laborar en casa, sino además contratado un nuevo plan para mejorar su conexión a la internet .

En la actualidad las operadoras garantizan una velocidad mínima de internet al 40 % del plan contratado; sin embargo, en ciertas horas, la conectividad se vuelva lenta debido a la gran demanda de personas que usan las redes.

En ese sentido, la congresista Cecilia García Rodríguez, del partido Podemos Perú, presentó ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, en julio último, el predictamen del proyecto de ley que aumenta la velocidad mínima garantizada (VMG) de internet fijo de 40% a 90%.

Este proyecto 5398/2020 modifica el reglamento de promoción de la banda ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional de fibra óptica y el código de protección y defensa del consumidor para garantizar la velocidad y monitoreo del servicio de internet que deben recibir los usuarios. ¿Será suficiente? ¿Sabes por qué no se brinda el 100 % de la velocidad mínima garantizada?

POR QUÉ SOLO SE GARANTIZA EL 40 % DE VELOCIDAD DE INTERNET EN EL PERÚ

En un mundo donde el 5G ya se está desplegando paulatinamente y que podría llegar en el Perú en cualquier momento, existen diversidad de elementos que aún faltan consolidarse en nuestro país.

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) mencionó a MAG que para tener mayor velocidad de internet o al 100%, tal como propone el Congreso, se requiere de más infraestructura. “En el país tenemos un déficit de 30,000 antenas por ejemplo y en el Congreso quieren retornar a las autorizaciones previas de las municipalidades para las instalaciones de antenas. Un contrasentido si quieres tener más velocidad de internet”, indicó.

Asimismo, la misma entidad indicó que se debe promover mayor despliegue para contar con más fibra óptica en las casas, en zonas rurales, y también con más antenas.

“Tenemos que prestar atención al wifi que se despliega dentro de las viviendas, que como sabemos, es el lugar donde se hace el trabajo remoto y la educación a distancia. Estos lugares no estaban preparados como una oficina, por ejemplo. Hoy subsisten los sobrecostos regulatorios y los desincentivos para ir a zonas rurales. Tenemos 5 millones de peruanos que no tienen conectividad. En ellos tenemos que pensar”, detalló.

En el Perú se establece que las empresas operadoras garanticen a los usuarios una velocidad mínima de 40 %. (Foto: testvelocidadinternet)

Por su parte Alejandro Jiménez, ex gerente de Osiptel, explicó a MAG que el Congreso debe preocuparse no porque haya más velocidad de internet , sino cómo se lleva dicho recurso a los que no tienen.

“Hoy tenemos que priorizar entre todos, el Gobierno, el Congreso, Osiptel, las empresas operadoras, y otros, más infraestructura. El congreso está preocupado en mil cosas que no debe participar. Eso es un intervencionismo en la oferta comercial de las empresas”, comentó a este medio.

De igual forma Jiménez mencionó que el Parlamento también propone que los municipios decidan sobre si se instala o no una serie de antenas en una determinada localidad. “Si eso se resuelve, lo que va a hacer es burocratizar y dilatar la construcción de mayor infraestructura que se requiere en el país para conectar a gente y mejorar las condiciones de la calidad de un servicio contratado”.

¿QUIÉNES BENEFICIARÍAN CON ESTE PROYECTO?

Para AFIN los grandes perdedores serían las personas que no gozan con una buena conexión a internet: “Si solo pensamos en las zonas urbanas y no se ve el problema en su integridad”, comentó

Además, explicó que, si no se despliega la fibra óptica a las casas y no se implementa mayor cantidad de antenas, habrá más barreras burocráticas y nunca se podrá mejorar la velocidad de internet y, sobre todo, la cobertura.

De igual forma, Alejandro Jiménez complementó que, de aprobarse la norma del Congreso, los contratos firmados por los usuarios no serían retroactivos y que los futuros planes podrían encarecerse. Para ello solicitó a los consumidores a revisar y comparar siempre los planes que ofrecen las operadoras a fin de determinar qué es lo mejor para ellos.

CÓMO SABER LA VELOCIDAD EN QUE SE ENCUENTRA TU INTERNET

Existen diversidad de herramientas para medir la velocidad de tu internet . En la actualidad uno de ellos no solo te brinda detalles de la bajada o descarga, sino también la subida de archivos. Este programa se llama Speedtest , el mismo que no solo detecta el nombre de la empresa con la que cuentas el servicio, sino además tu IP y cuántos usuario se encuentran conectados a una misma red.

Usarlo es bastante sencillo y solo necesitarás darle en “Inicio” para que empiece a funcionar. Lo mejor de todo es que los datos que son detectados por la web no serán compartidos por terceros. También puedes realizar estos test.

Dato: En la actualidad, según una encuesta de la consultora Global Research Marketing (GRM) realizada a mediados de septiembre, el 63 % de limeños afirmó que se encuentra en una modalidad de 100% de teletrabajo.

VIDEO RECOMENDADO

Discord, conoce la app que podría reemplazar a WhatsApp

Discord: La app alternativa a Whatsapp que está ganando fuerza

MIRA MÁS DE TECNOLOGÍA