Apple no solo ha lanzado sus nuevos i Phone 13 , Apple Watch y iPad, sino también está desplegando lo que sería la actualización definitiva de su sistema operativo iOS 15 . ¿Qué novedades trae? ¿Aún no lo descargar o todavía no te llega? Pues aquí te brindaremos todos los pasos para tenerlo ahora mismo.

La compañía de la manzana, como todos los años, actualiza de manera uniforme todos sus dispositivos del mundo. A diferencia de los celulares Android, los iPhone tienden a recibir al mismo tiempo la última versión de iOS, en este caso iOS 15.

Si tu celular es compatible, a partir del 20 de septiembre podrás recibir el sistema operativo que modifica la forma de visualizar las cosas en la pantalla, integrando además la difuminación del fondo en las videollamadas de WhatsApp, nueva información en la app Clima y hasta nuevos logos como es el caso de Maps.

Para poder descargar iOS 15 en tu dispositivo Apple es necesario realizar algunas cosas en caso no te haya llegado de manera automática. Tan solo deberás tener a la mano tu dispositivo compatible y listo.

CÓMO DESCARGAR E INSTALAR IOS 15 EN TU IPHONE

Los pasos son bastante sencillos; sin embargo, debes hacerlo de manera manual si quieres obtener el sistema operativo iOS 15 ahora mismo, sin demoras y así estar al igual que todos tus amigos que ya cuentan con la última versión. Realiza lo siguiente:

Lo primero será encender tu iPhone con la pantalla desbloqueada.

Ahora dirígete a la app de Configuración.

En ella observarás el apartado que dice General.

Cuando lo pulses anda a Actualización del Software.

Ahora simplemente desplaza la ventana hacia abajo en caso tengas iOS 14.8.

¿Aún no te llega iOS 15? Conoce el método para descargarlo en tu iPhone ahora mismo. (Foto: Apple)