El sistema operativo de iPhone, nos referimos a iOS, está a pocos meses de presentar su décimo quinta actualización y ya fue anunciando algunas novedades como la posibilidad de recuperar la contraseña del Appel ID con la ayuda de un familiar o amigo de confianza ¿Quieres saber el procedimiento? te explicaremos todos los detalles en esta nota.

Para comenzar, vamos a definir que es el Apple ID, es un método de autenticación que utiliza Apple para todos sus dispositivos, entre ellos iPhone, iPad, Mac, etc. Estos contienen información y datos personales del usuario, desafortunadamente, los clientes de la referida compañía estadounidense no suelen utilizar su Apple ID con frecuencia y una vez que hayan ingresado erróneamente tres veces su contraseña, Apple bloqueará la cuenta.

Cuando esto sucede tienes que ponerte en contacto con los de soporte técnico de Apple para que habiliten nuevamente tu cuenta; sin embargo, tras la llegada del iOS 15, este problema tendrá una solución que tú mismo solucionarás con la ayuda de un amigo o familiar gracias a la herramienta denominada “Recuperación de cuenta”.

CÓMO RECUPERAR UNA CUENTA CON LA AYUDA DE UN CONTACTO

Primero, vas a tener que dirigirte a la “Configuración del iPhone”, tocar tu nombre para acceder a la cuenta y seleccionar “Contraseña y seguridades”.

En este apartado pulsas la opción “Agregar contacto de recuperación”.

Es importante aclarar que el contacto que vas a agregar debe ser un amigo de mucha confianza, de preferencia un familiar y para ambos casos mayor de 13 años. ¿Por qué? porque si pierdes contacto con esa persona jamás podrá ayudarte.

Además, ambos deben tener un iPhone (no necesariamente que tenga iOS 15).

Cuando hayas bloqueado tu Apple ID, esta función te permitirá llamar al contacto que agregaste para que te pueda otorgar un código especial que habrás recibido para desbloquear la cuenta y poder reestablecer o añadir una contraseña que ahora sí recuerdes.

Recuerda que entre los celulares compatibles para instalar la beta de iOS 15 se encuentran los siguientes iPhone: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1ª generación), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPod Touch (7ª generación), iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2020), iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max.

Sabiendo esto, si deseas probar ahora mismo iOS 15 en tu dispositivo iPhone, haz clic aquí para que sigas todos los pasos de la instalación. Si eres un usuario que anteriormente ha probado algunas versiones de prueba del referido sistema operativo, también puedes seguir el mismo tutorial.