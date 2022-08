A pesar de las diferentes funciones que trajeron las anteriores beta de iOS en los iPhone, recientemente salió la luz la cuarta actualización de este sistema para que los usuarios de Apple puedan descargarlo gratis.

Entre las novedades más destacadas, se podrán marcar los mensajes como no leídos, deshacer un envío, editar textos y activar el Live Activities. Por esta razones, desde Mag te mostramos cómo puedes instalar la beta 4 de iOS en tu smartphone.

Así puedes descargar la beta 4 en el iPhone

Como se dio a conocer, la reciente actualización de iOS solo se encuentra disponible para los desarrolladores; no obstante, eso no implica que los demás usuarios no puedan disfrutar de sus novedades.

En ese sentido, puedes instalar la nueva beta entrando a un sitio web llamado Beta Profiles.

Desde tu iPhone, entra al siguiente enlace: betaprofiles.com.

Ahora, elige iOS 16 Beta Profile y presiona en Install Profile.

y presiona en Install Profile. Una vez hecho esto, deberás aceptar los permisos requeridos.

Luego, descargar la Beta en la app de Ajustes .

. Tras esto, reinicia tu dispositivo móvil.

Ahora, entra a Ajustes y selecciona el botón General.

Entre las opciones disponibles, dale a Actualización de software .

. Por último, vuelve a actualizar tu iPhone y listo, ya contarás con la Beta 4 de iOS.

Así puedes formatear un iPhone desde iTunes

Antes de comenzar a restaurar tu dispositivo de Apple con este método, tu sistema debe contar como mínimo con la versión iOS 7 y tener un cable USB a la mano.

Primero, tienes que apagar tu smartphone pulsando sobre el botón de bloqueo.

Una vez que esto pase, debes mantener presionada la tecla de inicio y conectar el cable USB al teléfono y ordenador.

Cuando esto ocurra, verás cómo la pantalla del iPhone pasó al modo iTunes y aparecerá la opción de restaurar tu celular.

y aparecerá la opción de restaurar tu celular. Lo que debes hacer es darle en Aceptar y en Restaurar iPhone .

y en . Al cabo de unos minutos, la información de tu disipativo móvil finalmente se borrará.

