El dictado de voz en los iPhone es una de las funciones más necesarias cuando tienes que mandar algún mensaje y no tienes tiempo o disponibilidad de escribir algo. No obstante, si cometías algún error no había forma de arreglarlo, pero con la llegada de iOS 16, ahora existe la opción de retroceder y editar el texto para que se entienda la frase. ¿Quieres saber cómo aplicar este nuevo recurso en tu smartphone? Aquí te lo contamos.

¿Qué hacer si el dictado de voz en el iPhone no te entiende?

Primero, accede a una app en la que necesites decir algo.

Luego, pulsa en el micrófono y dicta el texto que deseas.

Ahora, si te equivocaste al decir algo, puedes editarlo y luego seguir usando el micrófono hasta que termines tu frase.

Además, puedes agregar más palabras, en caso lo necesites.

Por último, tienes la opción de añadir signos de puntuación, emojis, entre otros, para complementar tu mensaje.

CÓMO BORRAR LAS NOTIFICACIONES PENDIENTES DEL IPHONE

Puedes aplicar este truco cada vez que se te acumulen las notificaciones en tu dispositivo móvil y no quieras perder el tiempo en eliminar cada una de ellas. Ahora, te mostraremos cómo puedes borrarlas en segundos.

Lo que primero debes hacer es dirigirte a la pantalla de bloqueo de tu iPhone.

de tu iPhone. Ahora, ve al Centro de notificaciones .

. En la parte superior derecha de este apartado, verás un botón con una “x” dentro.

dentro. Pulsa sobre esta opción.

De manera inmediata, verás cómo se eliminaron todas las notificaciones acumuladas.

Ten en cuenta que, al aplicar este truco se borrarán las alertas que también puedan ser importantes, por lo que debes asegurarte si realmente quieres quitarlas todas de una vez.

