Los dispositivos de iOS, en particular el iPhone, se caracterizan por ser veloces. Ya sea que abras una página web, o uses alguna aplicación, la interacción con el smartphone de Apple será muy fluida. Además, si está conectado a una red Wifi de gran velocidad, la reproducción de contenidos multimedia en la más alta resolución no es ningún problema.

Aunque los proveedores de internet garantizan una conexión estable en las redes inalámbricas, no sabemos cuándo puede existir algún problema con la red, lo que nos obligará a buscar una mejor señal.

Para evitar entrar y salir de los ajustes cada vez que experimentemos problemas con la señal de wifi, el portal ConPilar.es recomienda emplear el Centro de Control para cambiar de red de manera rápida. Si tu iPhone cuenta con iOS 13 o posterior podrás utilizar este truco sin inconvenientes.

Abre el Centro de control deslizando hacia abajo en diagonal en la esquina superior derecha de la pantalla de tu iPhone.

Toca y mantén tu dedo en el centro del widget de wifi

Mantén presionado el dedo sobre el icono de las barras de wifi para ver la lista de redes disponibles

Selecciona la red a la cual deseas conectarte y espera unos segundos

Cuando veas un check al lado del nombre de la red, significa que ya estás conectado

Este truco ofrece una gran ventaja, no necesitas salir de la aplicación para hacer el cambio de red wifi. Además, se pueden emparejar dispositivos Bluetooth con este método.