Los AirPods son auriculares inteligentes que solo son compatibles con los dispositivos móviles iPhone, los cuales se vinculan a este mediante la tecnología Bluetooth; sin embargo, muchos usuarios de iOS no saben que pueden conectar varios AidPods en un solo iPhone, de esta manera todos serán capaces de escuchar la misma música en Spotify desde sus propios audífonos.

¿Alguna vez has querido escuchar música con varios amigos? es probable que sí y seguramente le has prestado uno de tus AirPods para que ambos disfruten de la misma pista, pero, no es necesario que hagas esto, ya que es posible que él o ella también vinculen sus audífonos en tu celular.

CÓMO CONECTAR VARIOS AIRPODS EN UN IPHONE PARA ESCUCHAR MÚSICA

Desde tu iPhone reproduce una canción en Spotify.

reproduce una canción en Spotify. Ahora, baja el menú de notificaciones y pulsa por unos segundos sobre el apartado de música, se ubica en el extremo superior derecho.

Se abrirá el reproductor de música de Spotify y en la parte derecha aparecerá un nuevo ícono de color azul, tócalo.

Finalmente, aquí tienes que añadir todos los AirPods que desees presionando en el botón de “Compartir audio”.

Listo, así varias personas van a poder escuchar la misma música desde un dispositivo móvil, incluso bajando el menú de notificaciones te saldrá una nueva opción, la ubicas con el símbolo de dos personas incógnitas, pues a través de esta herramienta podrás controlar el volumen de forma independiente en cada AirPods vinculado.

Cómo saber el estado de la batería de mi iPhone

Ingresa a los ajustes de tu dispositivo iPhone , el truco también es compatible con los iPad.

, el truco también es compatible con los iPad. Busca y presiona en el menú ‘Batería’.

Después, tienes que acceder a la opción ‘Salud de la batería’.

El siguiente paso es dirigirte al apartado ‘Capacidad máxima’.

Aquí podrás ver un porcentaje, si está por debajo del 80% la salud de la batería es mala, mientras más cerca al 100% se encuentre quiere decir que está en buenas condiciones.

Este truco solo está disponible en los dispositivos móviles o iPad con sistema operativo iOS 12 o superiores, no aplica para las versiones inferiores a las que acabamos de mencionar.

¿Estás aburrido en tus tiempos libres? ¿No sabes que hacer aparte de navegar por las redes sociales? Pues te recomendamos probar los juegos de iOS más descargados de la semana, puedes conocerlos haciendo clic aquí y siguiendo los pasos de la nota para instalarlos en tu dispositivo.