Es probable que alguna vez hayas querido comunicarte con alguien, pero, no utilizaste tu dispositivo móvil porque no quieres que sepan que se trata de ti, así que seguro optaste por llamar a través del celular de un amigo o mediante un teléfono fijo. En esta oportunidad te enseñaremos un sencillo truco compatible con la mayoría iPhonese iOS para que llames en privado a cualquier persona.

Existen diferentes métodos para llamar a alguien en modo incógnito, los trucos más populares son los siguientes: colocar *67 o #31# y posteriormente tu número de celular, pues a pesar de que lo dicho ha sido comprobado, en diversas ocasiones un gran puñado de usuarios se han quejado indicando que su número sí aparece tras marcar los referidos códigos, por fortuna, existe otro mecanismo 100% seguro, aunque lamentablemente solo se encuentra disponible en móviles iOS de iPhone.

CÓMO LLAMAR EN PRIVADO CON IPHONE

Primero, abre la “Configuración” móvil de tu iPhone , lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Desplázate hacia abajo, hasta encontrar el apartado "Teléfono", ingresa aquí.

Ahora, toca sobre la opción “Mostrar ID de llamada”.

Finalmente, desactiva el interruptor denominado “Mostrar ID”, por defecto estará activado.

Listo, la persona que reciba tu llamada no sabrá que eres tú porque en su pantalla le aparecerá el aviso “No Caller ID”, significa que no le saldrá tú número de teléfono y por lo tanto no podrá devolverte la llamada. Ten en cuenta que la mayoría de usuarios no contestan números desconocidos y mucho menos incognitos.

Cómo saber el estado de la batería de mi equipo iPhone

Ingresa a los “Ajustes” de tu dispositivo iPhone , el truco también es compatible con los iPad.

Busca y presiona el menú "Batería".

Aprieta la opción “Salud de la batería”.

Por último dirigirte al apartado “capacidad máxima”, si el porcentaje es superior a 80% o lo más cercano al 100%, significa que tu batería está en buenas condiciones.

