Le pasa hasta a los más expertos. Todos hemos borrado un archivo o una foto por equivocación. No importa si estás en tu computadora, laptop o dispositivo iOS, muchos usuarios no han sabido cómo recuperar esos elementos que han eliminado y temen que no haya posibilidad de recobrarlos.

El portal ElPaís.cr presentó las distintas formas de rescatar esas imágenes o documentos. Una guía práctica para usarse en Windows, MAC, Android y el smartphone y tablet diseñados por Apple.

Si tienes un iPhone y/o un iPad, sigue las indicaciones que Mag El Comercio recopiló para ti y que te serán de mucha ayuda:

Recuperar fotos borradas

Este es el proceso más sencillo y rápido. Las imágenes son fáciles de encontrar una vez hayan sido eliminadas. Solo se necesita ir a la pestaña de Eliminado para visualizar aquellas imágenes que no queremos tener en nuestra galería. Dichos elementos permanecerán 30 días en este apartado, pasado este periodo se borrarán permanentemente. Para ir a esta sección solo debemos hacer lo siguiente:

Dirígete a la app de Fotos

Una vez ahí, busca la pestaña que dice Eliminado

Selecciona la foto a recuperar y listo.

Recuperar archivos gracias a iCloud

Esta alternativa es válida para cualquier tipo de archivo que se encuentre almacenado en tu dispositivo con iOS. Si tienes activa la opción de Copia de Seguridad, no tendrás que preocuparte por haber borrado documentos de manera accidental.

Si quieres verificar que tienes esta opción activa, sigue estas instrucciones:

Ve a los Ajustes del dispositivo

Presiona sobre el usuario

Después escoge iCloud y finaliza el proceso pulsando en Copia en iCloud.

En caso de que ya cuentes con la Copia en iCloud y quieras volver a tener el archivo eliminado, te mostramos los pasos a seguir

Ingresa en iCloud.com

Inicia sesión con tu Apple ID

Ve a la parte de Restaurar archivos y escoge el que desees recuperar

Con esto podrás tener nuevamente los PDF, presentaciones u hojas de cálculo que necesites en tu iPhone o iPad.