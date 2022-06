Hace unos cinco años, este tipo de funciones era imposible de realizar en cualquier teléfono inteligente, sin embargo, la tecnología ha ido avanzando y actualmente algunos celulares de la gama alta ya cuentan con la herramienta denominada “Camera dual”, la misma que te permite grabar videos con la cámara trasera y delantera de manera simultánea. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos filmar videos con las dos cámaras de tu iPhone al mismo tiempo. Toma nota.

El iPhone 13 no cuenta con la herramienta “Camera dual”, y por el momento no se sabe si en su próxima versión la incluirán, nos referimos al iPhone 14, no obstante, con la ayuda de la aplicación “BiCam” es posible grabar videos con las dos cámara de tu dispositivo. El aplicativo lo puedes obtener de manera gratuita desde la App App de Apple o haciendo clic aquí.

Es importante aclarar que “BiCam” pesa 7.7 MB de almacenamiento y solo funciona en los modelos de iPhone que sean compatibles con la versión del sistema operativo iOS 14.0 o superiores. Aunque se trate de una app segura, es probable que te pida ciertos permisos mientras se encuentra en uso, como por ejemplo: el acceso a la cámara, micrófono y galería de fotos.

LA GUÍA PARA GRABAR VIDEOS CON LAS DOS CÁMARAS DEL IPHONE AL MISMO TIEMPO

Tras instalarla, ábrela y otórgale todos los permisos que te pida para que pueda operar con normalidad.

Ahora, el iPhone enfocará lo que está apuntando con la cámara trasera y al mismo tiempo te saldrá un mini recuadro en donde te enfocará a ti con la cámara delantera.

Otra increíble función de BiCam es que puedes activar un aro de luz para que te veas mejor. Solo toca el ícono del sol que se ubica en el lado lateral derecho.

Finalmente, vale destacar que la aplicación también graba videos en 4K.

Los pasos para devolverle a su dueño un iPhone que te encontraste

Es necesario mencionar que no vas a poder desbloquearlo si es que el móvil tiene un mecanismo de seguridad.

Se recomienda no tratar de adivinar la contraseña o patrón de seguridad, ya que podrías bloquearlo por varios minutos.

Lo único que debes hacer es llamar a “Siri”, el asistente personal virtual de iOS .

. Cuando habilites a Siri pregúntale lo siguiente: “ De quién es este teléfono ” y te responderá “Creo que este iPhone es de (nombre del presunto dueño)”.

” y te responderá “Creo que este iPhone es de (nombre del presunto dueño)”. Ahora que sabes el nombre del posible propietario, vuelva a invocar a Siri y dile “ Oye Siri, llama a mi papá, mamá, hermano, etc. ”.

”. Por último, el asistente realizará la llamada y te podrás contactar con los familiares del dueño del iPhone perdido.

