Tal vez sea producto de una caída, a lo mejor instalaste la versión beta del iOS más reciente, o puede que haya algo que no permite accionarlos. Aunque no es algo muy común, muchos usuarios han reportado en distintos foros y redes sociales que los botones de volumen de su iPhone ya no funcionan.

El portal Apple Sfera, elaboró una lista de procedimientos que podemos realizar para solucionar el problema con estos botones. No es necesario descargar alguna aplicación de la App Store, ni tratar de abrir el dispositivo.

Reinicia tu iPhone

En modelos anteriores no hacía falta usar los botones de volumen para generar el reinicio del equipo. Sin embargo, desde que desapareció el botón Home, los elementos laterales fueron programados para ejecutar esta función. Si necesitas reiniciar tu dispositivo, sigue estos pasos:

Ve a los Ajustes del iPhone2

Entra en General y toca el botón de apagar.

Luego enciende tu equipo normalmente

Retira el estuche o funda

Muchas veces, estos accesorios son colocados con rapidez y sin verificar que calzan de manera correcta con el dispositivo. Solo basta con quitarlos y asegurarse que nada interfiere con los botones laterales.

Limpiar los botones de volumen

Muchas partículas o suciedad pueden acumularse en la base de los botones. Si tienes un pincel o un paño de microfibra puedes limpiar el área sin problema.

Actualiza el iPhone

Es normal que la última versión de iOS descargada en nuestro dispositivo, tenga algún bug. Nada más, debemos revisar si hay alguna actualización disponible del software e instalarla.

Restablecer el dispositivo

Si los botones siguen sin responder, restaura la copia de seguridad almacenada en iCloud. De no funcionar, restaura el teléfono desde cero.

Con alguno de estos pasos, tus botones pueden volver a funcionar. De no ser así, lo más recomendable es llevar tu iPhone a un servicio técnico especializado. Recuerda que el volumen también puede regularse desde el Centro de Control, al cual accedes deslizando desde la parte superior de tu pantalla.

iOS: cómo ocultar de la galería del iPhone tus fotos y videos personales

Primero, encuentra la foto o video que quieres ocultar en la galería de tu iPhone.

Ahora, presiona el ícono de compartir que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Se desplegarán varias opciones, toca en “Ocultar” y dale en aceptar para guardar los cambios.

También es posible esconder varias imágenes en una sola acción, solo ve a la descripción general de la carpeta “Recientes” y aprieta en “Seleccionar”, arriba a la derecha.

Escoge las imágenes que quieras y haz clic en “Compartir” > “Ocultar”.

Listo, eso sería todo, seguro te preguntarás ¿Dónde se han guardado los archivos? Es simple, debajo de la pestaña álbumes se habrá creado una sección con el nombre de “Oculto”, aquí se almacenarán tus imágenes o videos personales, si los eliminas de aquí volverán a la biblioteca principal.