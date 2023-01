Android es el sistema operativo con la mayor cantidad de usuarios a nivel mundial, tres de cada cinco personas prefieren al software del robot verde. Es muy común que los clientes de Apple se queden sin batería en cualquier lugar o momento, sin embargo, un teléfono Android podría salvarte y cargar tu dispositivo iOS en caso lleves el cargador del iPhone contigo, ¿Quieres saber cómo hacerlo? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Como lo dijimos anteriormente, Android tiene millones de clientes, por lo tanto, puedes preguntarle a cualquier persona de la calle o tus amigos que te presten su dispositivo móvil para que cargues tu iPhone, el proceso no es difícil, pero es importante agregar que la carga no es la más veloz y menos la más potente, no obstante, ese pequeño porcentaje te podría sacar de apuros.

¿Cómo cargar un iPhone con un celular Android?

Vas a necesitar un iPhone 13 o versiones inferiores y un celular Android (cualquiera). También un cable USB para iPhone con entrada tipo “C”, esta última va conectado al cubo del cargador, mientras que la otra entrada es la normal del dispositivo de Apple (Lightning).

Ahora, conecta la entrada tipo “C” al teléfono Android.

La otra entrada introdúcela en el puerto del iPhone.

De inmediato, el iPhone empezará a cargar.

Es necesario destacar que la carga no será la más rápida o potente, de repente puede ofrecerte un 10% por 30 minutos de carga o valores inferiores.

Aunque es una cantidad mínima, recuerda que ese porcentaje te podría salvar en cualquier momento.

¿Por qué los teléfonos modernos ya no tienen batería removible?

Resistencia al agua: de repente es una de las principales razones para que los móviles de la actualidad no tengan una batería o tapa trasera removible, por lo tanto, así hay menos riesgo de que el líquido ingrese a los componentes electrónicos más importantes de tu dispositivo, pues uno de los más delicados al agua es la betería.

Localización y seguridad: algunos móviles cuentan con una función para que los delincuentes no apaguen tu equipo cuando eres víctima de un robo, la única manera de hacerlo, si es que no saben la contraseña o patrón de desbloqueo, es retirando la batería, algo muy difícil de hacer cuando están escapando de la zona del asalto. De esta manera vas a tener tiempo para localizar o rastrear la ubicación de tu celular.

Batería no compatible: todas las baterías tienen un tiempo de vida útil, que aproximadamente es entre los 300 a 500 ciclos de carga, significa que en caso hayas cargado tu celular de 0% a 100% en más de 300 ocasiones, probablemente la batería ya no funcione o su energía se agote de inmediato. Cuando ocurre esto, los usuarios deciden adquirir una batería no original para ahorrar dinero y seguir utilizando su móvil, algo muy perjudicial para el teléfono.

Móviles más delgados: los equipos con batería extraíble eran un obstáculo para que los fabricantes puedan desarrollar un dispositivo más delgado.

