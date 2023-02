Los iPhone 14 cuentan con diferentes funciones novedosas para brindarle a los usuarios una mejor experiencia, algunas de ellas son mayor velocidad, la isla dinámica que reemplaza al antiguo notch y otras bondades que han destacado en este smartphone de Apple.

Asimismo, algo que no puede pasar desapercibido es la larga duración de la batería en los iPhone 14, a comparación de modelos anteriores, por lo que resulta mucho más rentable. No obstante, es probable que incluso con esta capacidad, no sea suficiente para el público.

Ante esto, es posible realizar algunas configuraciones en el iPhone 14 para activar el modo de bajo consumo, una opción que te permite optimizar tu celular y usar las funciones más necesarias para los usuarios. ¿Cómo habilitarlo? En MAG te explicamos el proceso.

Así puedes activar el modo bajo consumo en un iPhone 14

Agregar nuevas formas de ahorrar batería en los smartphone nunca están de más, por ello, te mostramos cómo activar el modo de bajo consumo en un iPhone 14.

El primer paso es abrir la app Ajustes en el iPhone.

Luego, entra a la sección Automatización.

Tras esto, dirígete al apartado Automatización personal.

Deslízate hacia abajo y activa el modo Bajo consumo.

Una vez hecho esto, toca en el botón Cuándo y selecciona Está activado para deshabilitarlo.

Posteriormente, escoge en Establecer modo bajo consumo.

Dale a Siguiente y deshabilita Preguntar antes de ejecutar.

Por último, elige la alternativa No preguntar y confirma la acción pulsando en Listo.

Cómo recibir llamadas tus otros dispositivos de Apple

Por medio de algunas configuraciones bastante sencillas, es posible recibir llamadas e incluso mensajes de texto en otros dispositivos de Apple. A continuación, te compartimos los pasos a seguir.

El primer paso es abrir la app Configuración en el iPhone.

Luego, presiona en la app Teléfono.

También puedes tocar en Mensajes.

Una vez hecho esto, tendrás que pulsar en la opción Permitir llamadas en otros dispositivos.

Asimismo, tienes la opción de elegir Permitir mensajes de texto.

Ahora, deberás seleccionar en qué dispositivos te gustaría recibir las llamadas o mensajes.

Por último, guarda las configuraciones y listo.

