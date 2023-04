Recientemente Apple ha lanzado la beta 3 de iOS 16.5 para desarrolladores. En ese sentido, este parche todavía no se encuentra de manera oficial en los iPhone, ya que está en su fase de prueba, por lo que podría tener ciertos errores o fallos de sistema; no obstante, esto no evita que muchos quieran probar de sus novedades.

Como se dio a conocer, la tercera beta de iOS 16.5 traerá una gran variedad de funciones nuevas, además de mejorar ciertos problemas en las anteriores versiones, de esta manera, si estás pensando en descargar esta actualización puedes hacerlo de forma sencilla y segura.

Por esta razón, en MAG te compartimos en breve una guía detallada con todos los pasos a seguir, asimismo, te adelantamos de que prepares tu iPhone y tengas una buena conexión a internet para evitar problemas con la descarga de iOS 16.5, beta 3.

Cómo instalar la beta 3 de iOS 16.5 en iPhone

La beta ha lanzado la beta 2 de iOS 16.5 para desarrolladores, por lo que el método para instalar este parche será distinto a lo que normalmente se hace. Aquí te explicamos cómo hacerlo en el iPhone.

Primero, deberás crearte un perfil de desarrollador a través de esta web: Beta Profiles.

Luego, elige la opción que indica iOS 16 y accede a los “Ajustes” de tu iPhone.

Entre las opciones, toca en la alternativa “perfil descargado”.

Tras esto, tendrá que descargar e instalar el perfil y aceptar los requisitos.

De inmediato, reinicia tu iPhone, ya sea que el sistema te solicite o no.

Esto con el fin de evitar cualquier error en el proceso.

Cuando tu iPhone se encienda, vuelve a ingresar a los “Ajustes”.

Toca en “General”, seguido de “Actualización de software”.

Aquí, busca la beta 3 de iOS 16.5 y pulsa en “Descargar e instalar”.

Finalmente, tendrás que esperar que esta acción se complete y listo, ya podrás disfrutar de las novedades de este parche lanzado por Apple.

