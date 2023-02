Existen muchas funciones que puedes realizar en el iPhone, como grabar una nota de voz. Esto con el fin de registrar una historia, una canción interpretada por ti o cualquier otra idea que desees plasmar en tu móvil y sin tener que recurrir a otras herramientas que, en muchos casos, resultan algo tediosos de usar.

En ese sentido, con la ayuda de la grabadora, que viene incorporada de fábrica en el iPhone, es posible registrar cualquier sonido externo y almacenarlo en el mismo dispositivo móvil de forma rápida, por lo que es una buena opción si lo que buscas es la practicidad.

Es por ello que, si todavía no has utilizado la app Nota de voz en el iPhone y no sabes qué hacer para configurarla, desde MAG te brindamos una guía completa con todos los detalles que debes aplicar en tu smartphone. Presta atención a las indicaciones.

Cómo grabar tu voz desde el iPhone

Existen muchos motivos para querer registrar tu voz en el iPhone, por ello, te enseñamos cómo acceder a la grabadora en instantes. Presta atención a los detalles.

Primero, accede a la app Notas de voz en el iPhone.

Si es la primera vez que ingresas a ella, tendrás que realizar algunos ajustes para su correcto funcionamiento.

Entre las opciones, está sincronizar la app con iCloud.

Esto último puedes hacerlo a modo de prevenir borrar una nota de voz de casualidad.

Ahora, para empezar a grabar, solo deberás pulsa en el botón rojo, ubicado en la zona inferior de la pantalla.

Una vez que termines, toca otra vez en el botón rojo para finalizar la grabación.

Luego, la app te pedirá guardar la nota de voz.

En esta parte puedes colocarle un nombre o dejarlo con el que viene predeterminado.

Dale a Guardar y listo.

Cómo hacer que el teclado sea más grande en iPhone con iOS 16

Con iOS 16, puedes agrandar la pantalla del iPhone, lo que incluye que sus elementos también tengan mayor tamaño, como es el teclado. Aquí te compartimos el truco.

Desde tu iPhone, pulsa en la opción Ajustes.

Tras esto, toca en el apartado Pantalla y brillo.

De inmediato, deslízate hacia abajo de la pantalla y selecciona Visualización.

Luego, te aparecerán dos alternativas. Elige Texto más grande.

Cuando hayas hecho esto, el sistema reiniciará tu iPhone.

Seguido, tendrás que presionar en Usar zoom.

Finalmente, dale a Ok y espera unos segundos.

A partir de este momento, notarás cómo es que la pantalla del iPhone, incluyendo el teclado, se ven mucho más grandes.

Truco para cambiar las redes WiFi más rápido en iPhone

Existen muchas maneras de acceder a diferentes redes WiFi en instantes desde tu iPhone. Aquí te compartimos una forma bastante sencilla que puedes poner en práctica.

Primero, entra al Centro de Control desde tu iPhone.

Para ello, desliza la pantalla de arriba hacia abajo.

Cuando esto ocurra, toca en el widget de WiFi.

