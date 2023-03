Borrar datos de un iPhone a partir de otro dispositivo puede ser útil en varias situaciones, por ejemplo, si perdiste o te robaron tu dispositivo móvil y necesitas proteger tu información personal y que terceros accedan a ella o la publiquen en internet.

Si este es tu caso, no te preocupes, ya que existen varias formas de eliminar estos datos privados incluso si no tienes tu iPhone a la mano, por lo que debes recurrir a otras herramientas de Apple para que estos métodos se hagan efectivos y no tengas problemas en el proceso.

Si bien hay aplicaciones que pueden lograr este propósito, en MAG te recomendamos dos opciones sencillas que no requieren instalar ningún programa de terceros o que puedan vulnerar tu privacidad. A continuación, te mostramos cuáles son los pasos a seguir.

¿Cómo borrar datos de un iPhone desde otro dispositivo?

Existen varias formas de borrar los datos de un iPhone desde otro dispositivo, dependiendo de las características y configuraciones de cada uno. Aquí te compartimos algunas opciones:

Con iCloud

Primero, entra a la página web de iCloud o pulsa en este enlace: www.icloud.com.

Ahora, inicia sesión con tu cuenta de Apple ID.

Tras esto, pulsa en “Buscar iPhone”.

De inmediato, selecciona el iPhone que deseas borrar.

Haz clic en “Borrar iPhone” y confirma la acción.

De esta manera, se borrarán todos los datos del iPhone.

Con iTunes

Lo que primero debes hacer es conectar el iPhone a un ordenador que tenga instalado iTunes.

Seguido, abre iTunes y selecciona el ícono del iPhone.

Selecciona “Restaurar iPhone” y confirma la acción.

Con esta opción se borrarán todos los datos del iPhone y lo restaurará a su estado de fábrica.

Recuerda que al llevar a cabo estos pasos, también se eliminarán todas las fotos, contactos, mensajes, documentos y cualquier otra información almacenada en el dispositivo. Por lo tanto, asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus datos antes de borrarlos.

Cómo crear una red WiFi en el iPhone

Crear una red WiFi puede resultar bastante necesario si alguna persona conocida necesita acceder a internet y no cuenta con datos móvil, por ello, te explicamos qué es lo que debes hacer en estos casos.

Primero, asegúrate de desactivar tu conexión WiFi.

Luego, desde tu iPhone, entra a la app Ajustes.

Entre las alternativas disponibles, elige Punto de acceso personal.

Toca sobre esta opción para activarla.

Ahora, pulsa en Permitir a otros conectarse.

De inmediato, se creará una red WiFi con el nombre de tu iPhone.

Asimismo, esta red WiFi tendrá una contraseña que podrás cambiar, si lo crees necesario.

Cuando hayas hecho esto, tendrás la opción de conectarte a tu red WiFi desde otro dispositivo.

Para ello, solo busca el nombre de tu punto de acceso e introduce la contraseña.

Finalmente, ya podrá compartir internet con tus amigos, pareja o integrantes de tu familia.

En el caso de que ya no desees brindar este punto de acceso, tan solo deberás desactivarlo en los Ajustes del iPhone.

