Una de las cosas que muchos no saben de los dispositivos iPhone es que puedes desde ahorrar batería, desactivar el famoso 5G, además de emplear tus tarjetas de crédito y débito sin problema. Pero ahora se ha detectado un nuevo truco que hoy te enseñaré y que puedes realizarlo en cualquier smartphone de la marca estadounidense.

Se trata de la cámara oculta. ¿La has activado? Pues esta no es la misma que la tradicional y con la que tomas fotos a cada rato, sino que tiene un detalle en particular: mayor cantidad de filtros. Para poder activarla, es necesario que realices una serie de pasos.

Cómo activar la cámara oculta en tu celular iPhone

Lo primero que debes hacer será ingresar a la configuración de tu celular iPhone y allí dirigirte al apartado de Accesibilidad.

APPLE | Primero debes ir a accesibilidad. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Allí deberás desplazarte hacia la zona baja, específicamente en Función rápida. Busca en ese apartado la app de Lupa.

APPLE | Así son los filtros de la cámara oculta. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ahora, cuando pulses tres veces el botón de encendido y apagado de tu smartphone iPhone, se abrirá la app de la Lupa y observarás una serie de filtros entre rojo, amarillo, azul, etc. Puedes tomar una foto con cualquiera de ellas y listo.

Novedades de iOS 18

Inteligencia artificial

Con el objetivo de mejorar Siri, Apple está reclutando diversidad de desarrolladores que ayuden a integrar las herramientas de la inteligencia artificial al asistente de voz. Incluso, con la finalidad de parecerse más a ChatGTP, la compañía de Tim Cook ha decidido solicitar el apoyo de Gemini de Google a fin de que la IA sea lo más fácil de usar sin necesidad de pagar demasiado.

De momento no se sabe si esta función será exclusiva para todo el mundo o solo a ciertos países. Cabe precisar que en los Estados Unidos se usan aplicaciones distintas a los usuarios que viven en Latinoamérica, por ejemplo.

Cambios en las aplicaciones

Para que la inteligencia artificial sea lo más útil posible, apps como Notas o Calculadora pasarán al primer plano porque serán los pilares para resolver problemas matemáticos. Incluso, iMessage también tendrá una nueva variante, misma que será competencia directa de WhatsApp. Esta podrá redactar mensajes rápidos, mientras que en la app Fotos se espera que se integre la opción para eliminar personas, algo que ya algunos dispositivos como Samsung, Xiaomi, Oppo están haciendo.

Aquí te recomiendo más trucos y funciones de tu iPhone