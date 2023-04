Una de las características más resaltantes de los iPhone son sus ajustes de privacidad, sobre todo, en herramientas como Siri. Es por ello que, a través de algunas configuraciones es posible activar “el modo escritura” y evitar pedirle a este asistente virtual cualquier cosa en voz alta.

Sin lugar a dudas, esta alternativa resulta bastante eficaz si no puedes solicitarle a Siri que realice alguna función, esto debido a que te encuentras en un lugar con muchas personas o no puedes hacer ruido en ese preciso momento, por lo que ya no tendrás que preocuparte por este inconveniente.

Con el “modo escritura” tan solo tendrás que escribirle a Siri tus peticiones y te responderá de la misma manera. Para mayores detalles, desde MAG te compartimos la guía definitiva con los pasos a seguir. Presta atención a las indicaciones.

Cómo activar el “modo escritura” de Siri

Si tienes problemas para pedirle a Siri en voz alta, puedes activar su “modo escritura” y solicitarle cualquier cosa de forma más cómoda desde tu iPhone. Te explicamos qué debes hacer.

El primer paso es abrir la app “Ajustes”.

Luego, toca en la opción “General”.

Tras esto, presiona en “Accesibilidad”.

Entre las alternativas, elige “Siri”.

En esta parte, selecciona “Escribir a Siri”.

Para que el truco se haga efectivo, tendrás que silenciar tu iPhone.

En ese sentido, mueve el interruptor lateral izquierdo del iPhone hasta que veas la parte naranja.

De esta manera, evitarás que Siri te brinde su respuesta en voz alta y así nadie sepa qué acción le pediste a este asistente virtual de Apple.

Esto significa el punto naranja en tu iPhone

Si has visto un punto naranja ubicado en la zona superior de tu iPhone, seguramente tienes muchas dudas sobre tu significado. Aquí te mencionamos de qué trata.

Los iPhone tienen diferentes indicadores para informarte sobre un suceso en el sistema, como es el punto naranja que significa que una aplicación está usando el micrófono de tu dispositivo.

A través de esta señal, podrás saber si la aplicación que estás utilizando escucha tus conversaciones, por lo que puedes tomar medidas respecto a tu privacidad.

