Las alarmas son muy importantes no solo para levantarnos, sino que sirven a modo de recordatorio; sin embargo, puede que, si todavía vives con tu familia, tengas que tolerar estas alertas cada mañana, peor aún si uno de los integrantes no la apaga, debido a que sigue durmiendo.

En estos casos, lo normal es apagarlo tú mismo de manera manual; no obstante, a la larga esto puede resultar tedioso, sobre todo, si es algo rutinario. En ese sentido, es posible detener estas alarmas desde la comodidad de tu iPhone y sin necesidad de levantarte.

Para ello, solo debes configurar una red con tu familia para vincular sus dispositivos, pero no te preocupes, ya que no se filtrará tu información personal con otros miembros de tu hogar. Bajo esta premisa, en MAG te explicamos qué es lo que debes hacer.

Cómo apagar las alarmas de tu familia desde el iPhone

Si te levantas con la alarma de un integrante de tu familia, te explicamos cómo apagarla a distancia y así puedas seguir durmiendo con tranquilidad.

Primero, crea una red Familiy Sharing con todos los iPhone de tu familia.

Entra a la app “Ajustes” y toca en tu nombre.

Ahora, selecciona “Compartir en familia”.

Tras esto, elige “Configurar su familia”.

Aquí, podrás invitar a otros integrantes de tu hogar.

Asimismo, verifica que Siri esté activado en cada dispositivo donde se activarán las alarmas.

Para ello, entra a “Ajustes”, seguido de “Siri y Buscar”.

Luego, activa la opción “Escuchar Oye Siri”.

Una vez hecho esto, comprueba que todos los iPhone tengan la misma red WiFi.

Finalmente, cuando suene la alarma de tu mamá, papá o cualquier otro miembro, tan solo deberás decir desde tu iPhone: “Oye Siri, detente”.

De esta manera, no tendrás que esperar que apaguen la alarma para seguir durmiendo. No obstante, asegúrate de que no sea un recordatorio urgente de alguien de tu familia.

Síguenos en nuestras redes sociales: