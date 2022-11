Si cuentas con un iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max y has intentado grabar la pantalla, seguramente habrás notado cómo aparece la Dynamic Island en el video. Si bien esto no resulta un problema en cuanto al modo de filmación, estéticamente puede que no sea de tu agrado, por lo que tienes la opción de aplicar un sencillo truco para que esta herramienta desaparezca. ¿Cómo lograrlo? En MAG, te explicamos los detalles.

¿Cómo ocultar la Dynamic Island en las grabaciones de pantalla?

Primero, entra al Centro de Control desde tu iPhone.

Dentro de las opciones, presiona en Grabar pantalla.

En instantes, verás cómo empieza una cuenta regresiva en la Dynamic Island.

Ahora, desliza el dedo de izquierda a derecha sobre la Isla Dinámica.

De esta manera, verás cómo desaparece esta herramienta.

Tras esto, ya no aparecerá el punto rojo que sale por defecto al terminar la cuenta regresiva, por ende no se mostrará la Dynamic Island.

Ten en cuenta que debes realizar este truco antes de empezar la grabación para que se haga efectivo.

CÓMO BORRAR VARIOS CONTACTOS AL MISMO TIEMPO EN IPHONE

Para llevar a cabo este truco, debes hacerlo desde un ordenador con Windows y seguir las indicaciones que mostramos a continuación:

Lo que primero debes hacer es iniciar sesión en tu cuenta de iCloud desde un navegador web.

desde un navegador web. Luego, coloca tus ID de Apple para poder ingresar.

para poder ingresar. Entre las opciones, pulsa en el icono de Contactos .

. Ahora, deslízate hacia abajo y selecciona los contactos que quieras eliminar.

Para ello, deberás mantener presionada la tecla Control en el teclado .

. Tras esto, haz clic en el icono de Configuración , ubicado en la zona inferior izquierda de la pantalla.

, ubicado en la zona inferior izquierda de la pantalla. Seguido, escoge la alternativa Eliminar .

. Confirma la acción, presionando en Eliminar otra vez .

. Finalmente, se sincronizarán tus contactos en tu iPhone y todos los dispositivo de Apple que tengan la misma cuenta de iCloud.

