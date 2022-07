Tal y como sucede con algunas aplicaciones en el iPhone, es normal requieran de nuestra ubicación para poder funcionar normalmente. No obstante, en ocasiones esto puede fallar y traernos más de un problema.

Por este motivo, es necesario seguir algunos pasos dentro de la configuración de los celulares para solucionar estos errores que pueden ocurrir de vez en cuando. En Mag, te explicamos qué debes hacer.

Cómo solucionar cuando algunas apps no sepan nuestra ubicación

Son varias las opciones que puedes aplicar en caso las aplicaciones que uses no registren tu ubicación desde el iPhone, ya sea por no activar algunos permisos o errores del sistema.

1. Servicios de localización

Para esta alternativa, dirígete a Ajustes .

. Luego presiona en Privacidad .

. Ahora, pulsa en Privacidad, seguido de Localización.

Finalmente, los servicios de localización estarán activados.

2. Activar permisos

Si lo anterior no resultó, entonces tienes que abrir la app nuevamente y darle los permisos necesarios para que habilites tu ubicación al momento de usarla.

3. Restaurar el celular

Una de las opciones más factibles es la de restaurar tu iPhone desde fábrica, esto con la finalidad de arreglar algunos fallos del mismo sistema.

4. Instalar otra vez la app

Si el problema persiste, entonces el problema puede seguir en un error durante la instalación de la aplicación, por lo que deberás desinstalarla y descargarla nuevamente.

Cómo grabar una llamada en WhatsApp desde un iPhone

En esta parte, existen dos formas de grabar una llamada de WhatsApp: la primera es a través de registrar en video, la pantalla de tu iPhone y la segunda opción es por medio de una app.

Para esta ocasión, mencionaremos la aplicación que debes instalar para poder grabar la llamada.

En la App Store busca la app Record WhatsApp Calls e instálalo en tu smartphone.

e instálalo en tu smartphone. Después, tendrás que darle los permisos necesarios a la aplicación.

En instantes, activa la configuración de Accesibilidad para que la app comience a grabar las llamadas que hagas o recibas.

Así puedes modificar la IP en un iPhone

En el menú principal de tu smartphone dirígete a Ajustes.

Entra a la pestaña WiFi y presiona el botón “i”, que se encuentra al costado de la red en la que te vayas a conectar.

En el apartado de dirección IPv4, pulsa en Configurar IP y luego en Manual.

Elije Máscara de subred y Router para que hagas los ajustes necesarios y puedas configurar tu dirección IP.

Una vez escribas los datos solicitados, pulsa en Guardar cambios y listo.

