¿Te acaban de instalar internet y no llega a toda tu casa? Esta es una de las situaciones más comunes, ya que muchas veces la señal solo se dispersa en algunas zonas que no tengan interrupciones, como las paredes, u objetos grandes, esto debido a que que pueden alterar que llegue el WiFi de forma uniforme.

Ante este inconveniente, se han vuelto muy populares los repetidores de WiFi, que permiten que la señal original llegue en otros pisos de la casa o incluso en habitaciones más alejadas; sin embargo, los precios de este aparato no siempre son los más económicos, sobre todo, si lo que estás buscando en invertir la menor cantidad de dinero posible.

En ese sentido, si lo quieres es ahorrar, una opción bastante factible es a través de un iPhone antiguo o que ya no uses. Si bien este dispositivo no logra expandir la conexión WiFi, lo que sí consigue es crear otro punto de acceso. Por ello, desde MAG te explicamos un truco compartido por la web de Applesfera.

Cómo usar un iPhone viejo para expandir cobertura WiFi

Si estás pensando en ampliar tu cobertura WiFi, una opción que te puede sacar de apuros es a través de un iPhone que ya no uses. Aquí te contamos cómo lograrlo.

Primero, debes tener un plan de datos ilimitado en tu iPhone antiguo.

Ahora, activa los datos en tu iPhone para que tenga internet.

Tras esto, entra a la aplicación Ajustes.

Entre las opciones, pulsa en Punto de acceso personal para activarlo.

para activarlo. Luego, apunta la contraseña para que puedas usarla en otros dispositivos.

Posteriormente, conecta tu iPhone a un tomacorriente a través del cargador.

Asegúrate de que sea en el lugar donde desees que llegue WiFi.

Asimismo, comprueba que la zona en la que coloques tu iPhone tenga buena velocidad, para ello puedes ayudarte de páginas online como Fast.com.

Finalmente, en tus dispositivos accede a la red de tu iPhone antiguo, coloca la contraseña y listo.

Ten en cuenta que este truco trae algunas medidas que debes tener en cuenta, como el hecho de que tu iPhone puede calentarse bastante y la batería tendrá a deteriorarse más rápido, ya que estará enchufado todo el tiempo, así que lo mejor es usarlo en momentos muy necesarios.

Cómo activar el modo súper oscuro en tu iPhone

A través de estos pasos, podrás intensificar el modo Oscuro en tu iPhone sin necesidad de acudir a programas o aplicaciones externas. Te enseñamos qué debes hacer.

Primero, desliza la pantalla de tu iPhone de arriba hacia abajo para acceder al Centro de Control.

Entre las opciones, activa el Modo oscuro, como lo harías normalmente.

Luego, entra a la app Ajustes, seguido de Accesibilidad.

Ahora, selecciona “Pantalla y tamaño del texto”.

Dirígete hasta la parte final del aparte y toca en la barra llamada “Reducir punto blanco”.

Desliza esta barra hacia la derecha tanto como prefieras.

Esta alternativa te permitirá reducir el contraste entre la imagen de fondo y los elementos que van encima.

Finalmente, verás cómo la pantalla se vuelve en un tono negro más intenso.

Cabe aclarar que al reducir el punto blanco de tu iPhone, te ayudará a que ahorres batería, ya que los pixeles que brindaban color se apagarán. De esta manera, es una excelente opción si lo que quieres es usar tu dispositivo por más tiempo.

