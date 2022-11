Las alarmas son un gran recurso para despertarnos cada día y llegar puntuales al trabajo, centro de estudios o cualquier lugar en particular. No obstante, puede que, en ocasiones, este método no sea tan efectivo, lo que provoque que nos quedemos dormidos y se nos haga tarde.

Ante esto, un grupo de analistas de música y sonidos del sitio web Startle tomaron como prueba unos estudios de la Universidad RMIT de Australia para dar con la mejor alarma del iPhone para despertarnos. En MAG, te compartimos los detalles.

¿Cuál la alarma más efectiva del iPhone?

A través de un cuadro didáctico, los encargados de Startle mostraron una amplia lista de las alarmas que cumplen con los requisitos para ser la mejor opción. Para ello, se basaron en los niveles de frecuencia más altos y la que sea capaz de neutralizar la llamada “inercia del sueño”, condición que permite que te vuelvas a dormir.

De esta manera, se dio a conocer que la alarma más efectiva de todas es Sencha, ya que cuenta con los parámetros más cercanos al ideal: entre 100 y 120 pulsaciones por minuto. Como segunda y tercera opción se encuentran respectivamente By the seaside y Uplift.

Conoce la lista de las mejores alarmas del iPhone para despertarte. (Foto: Startle)

CÓMO BORRAR LAS NOTIFICACIONES PENDIENTES DEL IPHONE

Puedes aplicar este truco cada vez que se te acumulen las notificaciones en tu dispositivo móvil y no quieras perder el tiempo en eliminar cada una de ellas. Ahora, te mostraremos cómo puedes borrarlas en segundos.

Lo que primero debes hacer es dirigirte a la pantalla de bloqueo de tu iPhone.

de tu iPhone. Ahora, ve al Centro de notificaciones .

. En la parte superior derecha de este apartado, verás un botón con una “x” dentro.

dentro. Pulsa sobre esta opción.

De manera inmediata, verás cómo se eliminaron todas las notificaciones acumuladas.

Ten en cuenta que, al aplicar este truco se borrarán las alertas que también puedan ser importantes, por lo que debes asegurarte si realmente quieres quitarlas todas de una vez.

Síguenos en nuestras redes sociales: