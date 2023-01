¿Entraste a una página online y se encuentra en otro idioma? Esto es bastante común, ya que los navegadores web te permiten acceder a un gran número de sitios virtuales de diferentes países, esto con la finalidad de no excluirte de ningún tipo de información; no obstante, si no entiendes el contenido, no te preocupes, existe una solución.

Desde Safari, es posible traducir páginas web enteras para evitar que descargues aplicaciones o cualquier otro tipo de herramienta que solo genera que tu iPhone llene su memoria de manera innecesaria. Asimismo, este truco no tarda más que unos cuantos segundos, por lo que resulta bastante rentable si lo que buscas es ahorrar tiempo.

Cabe resaltar que Safari cuenta con alrededor de 50 idiomas para traducir, de esta manera, tendrás más opciones. Bajo esta premisa, en MAG te mostramos una guía completa con todas los pasos que debes seguir desde tu iPhone. Toma nota.

Truco para traducir una página web entera en Safari

Si has entrado a un sitio web desde Safari y notaste que tiene otro idioma, no te preocupes, puedes traducir la página completa sin necesidad de instalar ninguna aplicación. Aquí te lo contamos.

Primero, entra a una página web desde Safari.

Una vez dentro, pulsa en los tres puntos, ubicado en la barra de direcciones de la app.

Entre las opciones disponibles, pulsa en Traducir página web.

Luego, selecciona el idioma al que quieras traducir el sitio online.

Espera unos segundos para que Safari recargue la página.

Finalmente, podrás ver la página web completamente traducida.

Debes tener en cuenta que la traducción puede tener mínimos errores, ya que la interpretación proviene de los mismos motores de Safari, por lo cual no es perfecta.

Cómo activar el modo súper oscuro en tu iPhone

A través de estos pasos, podrás intensificar el modo Oscuro en tu iPhone sin necesidad de acudir a programas o aplicaciones externas. Te enseñamos qué debes hacer.

Primero, desliza la pantalla de tu iPhone de arriba hacia abajo para acceder al Centro de Control.

Entre las opciones, activa el Modo oscuro, como lo harías normalmente.

Luego, entra a la app Ajustes, seguido de Accesibilidad.

Ahora, selecciona “Pantalla y tamaño del texto”.

Dirígete hasta la parte final del aparte y toca en la barra llamada “Reducir punto blanco”.

Desliza esta barra hacia la derecha tanto como prefieras.

Esta alternativa te permitirá reducir el contraste entre la imagen de fondo y los elementos que van encima.

Finalmente, verás cómo la pantalla se vuelve en un tono negro más intenso.

Cabe aclarar que al reducir el punto blanco de tu iPhone, te ayudará a que ahorres batería, ya que los pixeles que brindaban color se apagarán. De esta manera, es una excelente opción si lo que quieres es usar tu dispositivo por más tiempo.

Síguenos en nuestras redes sociales: