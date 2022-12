Apple sorprendió a muchos con el lanzamiento de iOS 16.2, la reciente versión del sistema operativo de los iPhone que trae varias novedades como la app de karaoke Apple Music Sing y FreeForm, una herramienta que te permite colocar tus ideas en conjunto con tus amigos y compañeros de trabajo.

Asimismo, presenta algunas mejoras en la seguridad y privacidad de los iPhone, por lo que no es de extrañar que los usuarios quieran instalar sus dispositivos a esta nueva versión desde ya.

No obstante, no todos los modelos de iPhone son compatibles, lo cual pone en duda sobre lo que sucede si no puedes actualizar tu celular a iOS 16.2. Por ello, en MAG te brindamos una serie de pasos que puedes aplicar como alternativa.

Qué pasa si no puedo instalar iOS 16.2 en mi iPhone

Tal y como sucedió con iOS 16, esta reciente versión solo estará disponibles para algunos modelos de iPhone. En ese sentido, si tu celular no se encuentra en la lista de dispositivos que actualizarán a iOS 16.2, no podrás instalarlo.

Para este caso, tendrás que actualizar tu iPhone con una versión anterior o la que aparezca en los ajustes de tu smartphone, para conocer esta información, te brindamos una guía.

Lo que primero debes hacer es entrar a la app Ajustes.

Luego, selecciona la opción General.

Tras esto, elige Actualización de software.

En esta parte, te aparecerán las versiones más recientes que tu iPhone puede instalar.

Selecciona una y dale a Instalar ahora .

. Tendrás que esperar algunos minutos y listo.

Cómo activar spotlight en el iPhone

Tras seguir este truco, podrás buscar cualquier aplicación o herramienta desde tu iPhone, solo deberás tocar dos veces en la parte trasera y colocar en el buscador el nombre de la aplicación.

Primero, dirígete a los Ajustes en tu iPhone.

Tras esto, pulsa en la opción Accesibilidad.

Dentro de las opciones, elige Tocar.

Ahora, presiona en el botón Tocar atrás.

Verás dos opciones, elige Tocar dos veces.

Te aparecerá una lista de alternativas, deslízate hacia abajo y selecciona Spotlight.

