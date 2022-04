Uno de las grandes facilidades que ofrece el iPhone es el desbloqueo del dispositivo con tan solo mirar al dispositivo. Se trata de la tecnología Face ID, la cual permite acceder al equipo, incluso si tienes puesta una mascarilla.

Sin embargo, el sistema puede fallar y el Face ID no funciona correctamente. Aunque sepamos cuál es nuestro código de desbloqueo, queremos un acceso rápido y personalizado.

El portal iPadizate ha recopilado una serie de pasos que son útiles a todos los usuarios del teléfono de Apple. Debemos resaltar que ninguna de las recomendaciones incluye desarmar el equipo. Todos son procesos que al alcance de los amantes de la tecnología, sin importar que tan expertos sean.

Actualiza a la versión más reciente de iOS

Algunos errores en aplicativos o funciones nativas de iPhone son corregidas con una nueva actualización, la misma que puede traer nuevas características. Si aún no tienes la última versión de iOS, ve a descargarla y verás que el problema de Face ID ha desaparecido.

Limpia la cámara del dispositivo

Algunas veces, pequeñas partículas de polvo pueden entorpecer el enfoque de la cámara, por lo que se recomienda usar un paño de microfibra y una solución limpiadora para limpiar el equipo. Si tienes una lámina de cristal templado o de otro material, asegúrate que no se esté tapando el lente del smartphone.

Sostén de forma correcta el iPhone

Puede sonar como algo muy obvio, pero en muchas ocasiones, el no sostener de manera adecuada el smartphone, ocasiona que no se pueda escanear el rostro con la cámara y por ende, no se pueda desbloquear el dispositivo usando Face ID.

Recuerda que debes tomar el teléfono como si fueras a realizar una selfie, manteniendo una distancia de al menos 10 centímetros entre tu rostro y el equipo.

Verificar si Face ID se encuentra activo

Muchas veces, olvidamos activar la función dentro de las Configuraciones de nuestro terminal con iOS, para ponerlo en funcionamiento, haz lo siguiente:

Ve a Configuración en tu iPhone o iPad.

Presiona en Face ID & Passcode.

Ingresar el código de acceso.

En el menú, verifica que “Desbloquear iPhone o iPad” se encuentre activado, así como las opciones de pago y las contraseñas.

Face ID es el sistema de identificación que poseen los iPhone de Apple. Foto: Shutterstock

Restablece tu iPhone

Aunque esta medida suena un poco radical, ayuda mucho a corregir errores en el dispositivo, especialmente cuando instalas una nueva versión del iOS.

Para ejecutar el proceso, debes seguir estos pasos:

Ve a Configuración

Selecciona Generales

Toca Transferir o Restablecer iPhone o iPad

Selecciona Borrar todo el contenido

Presiona Continuar y sigue las instrucciones.

En caso no puedas restablecer el funcionamiento del Face ID luego de seguir estos consejos, lo mejor será acudir a un servicio técnico especializado para que hagan una revisión completa al dispositivo.

EL TRUCO PARA ESCUCHAR MÚSICA DE YOUTUBE CON LA PANTALLA BLOQUEADA DESDE MI IPHONE

Para realizar este truco será necesario que tengas el navegador de tu preferencia sin actualizaciones pendientes.

Ahora, desde tu iPhone abre el buscador, por ejemplo Google Chrome y en la barra de direcciones coloca el siguiente enlace: www.youtube.com o haz clic aquí para ir directamente.

abre el buscador, por ejemplo Google Chrome y en la barra de direcciones coloca el siguiente enlace: o haz clic para ir directamente. Busca una canción o reproduce una lista que hayas creado.

Mientras escuches la canción toca el botón físico de encendido o apagado, ese que se ubica en el lado lateral derecho del celular.

La música se detendrá automáticamente.

Finalmente, vuelve a presionar el mismo botón y verás que te aparecerá la opción de “Play” para que se siga reproduciendo la música con la pantalla bloqueada.

Listo, eso sería todo, sin duda alguna es una función que no solo te ahorrará dinero, sino también la energía de tu batería y sobre todo reforzará la privacidad mientras disfrutas de tu música preferida, ya que al momento de bloquear el iPhone nadie será capaz de ver tus conversaciones de WhatsApp, Instagram, Messenger, etc., o revisar tu galería de imágenes.