¿Olvidaste la contraseña de Apple ID? Esta situación puede ser bastante crítica si la clave no la apuntaste en alguna libreta o en otro dispositivos de confianza, por lo que si haz realizado varios intentos y sigues sin acceder a ciertas apps o herramientas como App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, entre otros.

Como se conoce, Apple ID refuerza la seguridad de estas herramientas y así otras personas no puedan acceder a ellas sin tu permiso o en el caso de que hayas perdido tu iPhone no tengas que preocuparte de que vean tu información personal.

Si no hay forma de que recuerdes tu contraseña de Apple ID, no debes preocuparte, ya que existe una manera de restablecerla y crear una nueva, por ello, en MAG te explicamos qué es lo que debes hacer, no sin antes recomendarte de apuntar tu clave en un lugar seguro.

Cómo restablecer la contraseña de Apple ID en iPhone

Te explicamos qué hacer si olvidaste la clave de Apple ID y no puedes acceder a tu iPhone. Sigue el paso a paso.

Desde tu iPhone, entra a los “Ajustes”.

Luego, entre las opciones, toca en tu nombre.

Seguido, selecciona “Contraseña y seguridad”.

Tras esto, dale a “Cambiar contraseña”.

Aquí, te aparecerán algunas instrucciones que deberás seguir.

Una vez hecho esto, tendrás que introducir tu nueva clave de Apple ID.

Por último, ya habrás finalizado y volverás a usar tu iPhone sin problemas.

