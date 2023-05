Siri es uno de los asistentes virtuales más conocidos y populares entre los usuarios, por lo que no es de dudar que muchos lo utilicen para facilitar sus tareas. No obstante, ¿te ha pasado que esta herramienta no responde cuando la llamas desde tu iPhone? Aunque parezca poco probable, este problema suele ocurrir.

Como se sabe, Siri está programada para responder a tu llamado tan solo al escuchar tu voz, pero si no lo hace, es posible que exista un error en el sistema o hayas realizado algunos ajustes que alteraron su normal uso. Por ello, en MAG te explicamos qué debes hacer en estos casos y puedas utilizar al asistente virtual sin problemas.

Qué hacer si Siri no responde cuando la llamas

Si has llamado a tu asistente virtual de Apple y no te contesta, puede deberse a diferentes motivos, aquí te explicamos los principales factores y cómo solucionarlo desde tu iPhone.

Siri bloqueado: posiblemente hayas desactivado a tu asistente virtual sin recordarlo, para habilitarlo entra a “Configuración” > “Siri y Buscar” > activa “Oye, Siri” > habilitar “Siri mientras el dispositivo está bloqueado”.

posiblemente hayas desactivado a tu asistente virtual sin recordarlo, para habilitarlo entra a “Configuración” > “Siri y Buscar” > activa “Oye, Siri” > habilitar “Siri mientras el dispositivo está bloqueado”. Siri no responder: primero, entra a “Configuración” > “Siri y Buscar” > “Respuestas de Siri”, aquí deberás seleccionar “Preferir respuestas habladas”, esto con la finalidad de que Siri te conteste incluso con el modo silencio activado.

primero, entra a “Configuración” > “Siri y Buscar” > “Respuestas de Siri”, aquí deberás seleccionar “Preferir respuestas habladas”, esto con la finalidad de que Siri te conteste incluso con el modo silencio activado. Haz que Siri reconozca tu voz: si por algún motivo tu asistente virtual no reconoce tu voz, deberás realizar algunos ajustes desde “Configuración”, seguido de “Siri y Buscar” > desactiva y activa “Escuchar ‘Oye, Siri’” > en Configurar toca en “Oye, Siri” > “Continuar”, luego tendrás que decir algo y pulsa en “Ok”.

si por algún motivo tu asistente virtual no reconoce tu voz, deberás realizar algunos ajustes desde “Configuración”, seguido de “Siri y Buscar” > desactiva y activa “Escuchar ‘Oye, Siri’” > en Configurar toca en “Oye, Siri” > “Continuar”, luego tendrás que decir algo y pulsa en “Ok”. Si lo anterior no funciona, prueba con reiniciar tu iPhone para solucionar errores en el sistema, pero si el problema persiste, deberás comunicarte con el soporte técnico de Apple.

