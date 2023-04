Los iPhone tienen varios sistemas de seguridad para evitar que terceros no accedan a tu móvil y mucho menos vean tu contenido. Es así que existen Face ID y Touch ID, como una especie de contraseña mucho más personalizada y privada; sin embargo, estas herramientas pueden tener sus errores.

Si se trata de Touch ID, uno de los fallos más comunes es que no reconozca tus huellas dactilares, esto pese a que hayas realizado varios intentos. Ante esto, puede que te cause frustración no poder usar con normalidad tu iPhone e incluso desconocer por qué motivo ocurre este problema.

Ya sea un problema externo o interno, no debes preocuparte, ya que existen varios trucos sencillos que puedes intentar para que Touch ID vuelva a funcionar con normalidad y reconozca tus huellas. En MAG, te compartimos una guía con todos los pasos a seguir.

Qué hacer si Touch ID no funciona bien

Son muchas las circunstancias que pueden provocar que Touch ID tenga vario errores, como que no reconozca tu huella digital. Aquí te explicamos qué debes hacer en este caso.

Lo que primero debes hacer es limpiar el sensor donde colocas tus huellas, ya que si este está sucio será más difícil que las reconozca.

Asimismo, asegúrate de tener limpios tus dedos y quitar cualquier rastro de líquido, debido a que el sensor tampoco podrá identificar tus huellas.

Tras esto, entra a “Ajustes” y toca en “Touch ID & Contraseña”, borrar las huellas que guardaste anteriormente y agrega los nuevos dedos que quieras registrar.

Puedes forzar el reinicio si el sistema Touch ID sigue sin reconocer tus huellas dactilares.

En un caso más extremo, tienes la opción de restaurar tu iPhone, pero asegúrate de crear una copia de seguridad primero.

Estos son los iPhone que no podrán instalar iOS 17

iOS 17 está próximo a llegar, por lo que muchos se preguntan en qué dispositivos ya no se podrá actualizar esta versión. Si bien no hay indicaciones exactas por la misma Apple, estos son algunas sugerencias de páginas especializadas en el tema.

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad de quinta generación

iPad Pro de 9,7″ de primera generación

iPad Pro de 12,9″ de primera generación

Cabe recalcar que habrá que esperar hasta el 5 de junio para conocer las próximas novedades oficiales de Apple a través de la WWDC 2023.

