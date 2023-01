¿Te ha pasado que al usar la linterna de tu iPhone en ciertos lugares resulta demasiado brillante? Esto es debido a que su nivel de brillo se encuentra, por defecto, al máximo para que puedas iluminar todo a tu paso sin problemas.

No obstante, si te encuentras en un sitio donde no necesitas que esta luz sea demasiado fuerte, debido a que quieres mantener cierta discreción o porque te incomoda, no te preocupes, ya que desde tu dispositivo móvil puedes graduar este nivel al mínimo.

Para lograrlo no necesitas instalar ninguna aplicación o herramienta de terceros. En MAG te explicamos cuál es el paso a paso de este truco.

Así puedes ajustar el brillo de la linterna del iPhone

Si te resulta demasiada intensa la luz de la linterna del iPhone, existe una forma de reducirla desde los ajustes de tu dispositivo. Aquí te enseñamos cómo hacerlo.

Primero, entra al Centro de control desde tu iPhone.

Para ello, desliza de arriba hacia abajo en la zona derecha de la pantalla.

Ahora, mantén pulsado el icono de la linterna.

En esta parte, verás cuatro niveles de brillo.

Tras esto, desliza hacia abajo hasta ajustar el mínimo brillo de la linterna.

Finalmente, ya habrás ajustado el nivel de brillo de la linterna.

Ten en cuenta que siempre puedes volver a aumentar el nivel de luz de la linterna, dependiendo del lugar donde te encuentres.

¿Qué hacer si se congeló la pantalla del iPhone?

Si por algún motivo tu iPhone no responde y has probado varios métodos para que vuelva a funcionar, un truco sencillo es forzar su reinicio. Aquí te mostramos cómo hacerlo si tu dispositivo tiene iOS 16.

El primer paso es presionar y soltar de forma rápida el botón para subir el volumen.

Tras esto, suelta en instantes el botón de bajar volumen.

Luego, mantén pulsado el botón lateral del iPhone.

Espera algunos segundos.

Cuando aparezca el logo de Apple en la pantalla, suelta el botón lateral.

En seguida, tu iPhone se reiniciará.

Finalmente, espera que termine el reinicio y listo, tu iPhone estará como antes.

En el caso de que tu iPhone no funcione, tendrás que ponerte en contacto con soporte de Apple para que puedan brindarte una ayuda más personalizada.

