Tener un smartphone se ha vuelto hoy en día en una necesidad, ya que nos permite mantenernos comunicarnos con otras personas de forma rápida. No obstante, la contraparte de usar este dispositivo es recibir llamadas spam constantes, peor aún si estas provienen de números ocultos, haciendo difícil el poder bloquearlos.

Sin embargo, no debes preocuparte si tienes un iPhone, esto debido a que existe una alternativa bastante factible que te da la opción de bloquear los números ocultos que suelen llamar muy seguido y que a la larga resulta difícil de tolerar, sobre todo, si la información que brindan no es importante.

En ese sentido, desde MAG te compartimos una guía detallada para que ya no vuelvas a recibir estas llamadas de spam ni tengas que bloquearlas de forma individual, por lo que ahorrarás bastante tiempo. Presta atención a las indicaciones.

Truco para bloquear las llamadas de números ocultos en el iPhone

Recibir llamadas no deseadas y que no sepas sus números es una de las peores cosas que puedes pasar, pero no todo está perdido, ya que existe una forma de bloquearlas desde un iPhone.

Desde tu iPhone, entra al menú principal.

Ahora, dirígete a la app Configuración.

Entre las opciones disponibles, selecciona Teléfono.

Deslízate hacia la parte baja de la pantalla y toca en Silenciar llamadas desconocidas.

Notarás cómo el interruptor está desactivado, tendrás que pulsar en este para activarlo.

Finalmente, regresa a la pantalla de inicio de tu iPhone.

Tras seguir estos pasos, no volverás a recibir llamadas de números ocultos, ya que pasarán de frente al buzón de voz.

Cómo usar un iPhone como traductor sin activar el WiFi

¿Te quedaste sin internet, pero quieres traducir un texto? Desde tu iPhone puedes hacerlo sin conectarte a una red WiFi. Aquí te compartimos el paso a paso.

El primer paso es abrir la app Configuración en el iPhone.

Ahora, pulsa en el apartado Traducir.

Entre las opciones, selecciona Traducción Local.

De esta manera, podrás descargar idiomas y almacenarlos en el iPhone.

Asimismo, podrás ver una lista de idiomas disponibles como el inglés.

Una vez que elijas un idioma, toca en el botón Descargar.

Espera algunos minutos y listo, el idioma se guardará en el iPhone.

Ten en cuenta que puedes descargar todos los idiomas que desees; sin embargo, debes considerar el espacio de almacenamiento que tienes en tu iPhone, de lo contrario, no podrás instalar las otras lenguas.

