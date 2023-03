Si te resulta molesto recibir llamadas no deseadas o spam de un número en particular, puedes utilizar la función de bloqueo disponible en tu iPhone para detener esta situación, de esta manera, no tendrás que instalar ningún programa o aplicación externa para hacerla efectiva.

Asimismo, esta función te permitirá que se bloqueen solo las llamadas, por lo que podrás recibir mensajes de texto o incluso mantener contacto en diferentes apps de mensajería como WhatsApp, Telegram, Messenger, entre otras conocidas.

Bajo esta premisa, si el contacto es alguien que conoces y no quieres deshacerte de su número, bloquear solo las llamadas puede resultar una opción bastante óptima y sencilla de realizar. Por ello, en MAG te mostramos el paso a paso de este truco.

Cómo bloquear las llamadas de un contacto en iPhone

Te compartimos una serie de pasos que puedes seguir para evitar que te llame un número en particular en tu iPhone.

Desde tu iPhone, accede a la app “Configuración”.

Luego, elige la opción “Teléfono”.

Tras esto, selecciona “Bloqueo e identificación de llamadas”.

Entre las alternativas disponibles, escoge “Bloquear contacto”.

Ahora, te aparecerá una lista con todos tus contactos.

Tendrás que seleccionar el contacto que desees bloquear.

Finalmente, regresa a la interfaz principal de tu iPhone.

Con estos pasos, ya no volverás a recibir llamadas del contacto elegido sin necesidad de eliminarlo.

Por este motivo debes desactivar las descargas en segundo plano en el iPhone

Las descargas en segundo plano pueden gastar más rápido tu batería sin que te des cuenta, por ello, te explicamos cómo desactivar esta opción que viene por defecto en los iPhone.

Primero, abre la aplicación “Configuración” en tu iPhone.

Toca en la alternativa “General” y luego selecciona “Actualización en segundo plano”.

En la siguiente pantalla, verás una lista de apps que tienen permiso para descargar contenido en segundo plano.

Para desactivar todas estas descargas en segundo plano, deshabilita “Actualizar en segundo plano”, ubicado en la parte superior de la pantalla.

En el caso que desees desactivar las descargas en segundo plano de aplicaciones específicas, desplázate hacia abajo en la lista y deshabilita la opción de cada app.

Tras esto, dirígete al menú principal de tu iPhone y listo.

De esta manera, las aplicaciones se descargarán solamente cuando lo hagas de manera manual. Asimismo, debes realizar este truco solo con las apps que no utilices o no uses mucho, ya que podrían verse afectadas al no actualizarse constantemente.

