Los errores en las llamadas no son muy frecuentes; sin embargo, suelen ser bastantes molestos, debido a que no te permiten comunicarte con alguien cuando realmente lo necesitas. Por ejemplo, tratas de contactar a un amigo por medio de tu iPhone y suena el pitido que indica que se ha colgado.

Esto suele ser un fallo que puede ocurrir por diversos factores, principalmente por problemas de cobertura. Por esta razón, desde Mag, te explicamos algunos motivos y soluciones ante este inconveniente en tu celular.

Cómo solucionar el “Error de llamada” en tu iPhone

Llamadas a terceros

Si no estás seguro de que el problema radique en tu iPhone, una alternativa es probar llamando a otros números para saber si el error persiste o no, ya que puede darse la posibilidad de que el contacto con el que te quieras comunicar no esté disponible u operativo.

Cobertura en la zona

Una opción muy práctica es verificar si cuentas con cobertura en la zona donde te encuentras. Para esto, solo debes fijarte en la parte superior derecha de tu dispositivo móvil y ver si las barras están llenas.

De no ser así, puede que el lugar en el que estás no tenga señal adecuada, por lo que es factible moverte hacia otra parte.

Tarjeta SIM

Otra razón por la que no puedas hacer una llamada exitosa es debido a que la tarjeta SIM de tu iPhone no se encuentre en buen estado. En ese sentido, es aconsejable cambiar a otra antes de que cause más inconvenientes.

Restaurar tu iPhone

Cuando las alternativas se te agoten, existe una manera un poco drástica y consiste en restaurar tu smartphone. Ten en cuenta que al hacer esta acción se puede borrar información importante de tu iPhone, por lo que debes tomar tus precauciones.

Primero, dirígete a Ajustes.

Luego, pulsa sobre la opción General.

Una vez hecho esto, ve al apartado Transferir o restablecer el iPhone .

. Posteriormente, tendrás que presionar en Restablecer, seguido de Restablecer ajustes de red.

Con estos sencillos pasos, tu iPhone reiniciará todas las conexiones WiFi, llamadas de voz, Bluetooth, entre otros.

Así puedes calibrar la batería del iPhone

Este método resulta bastante efectivo y fácil de emplear. Asimismo, solo tendrás que descargar una app para que empieces.

Primero, dirígete a la App Store y en la barra del buscador coloca Soporte de Apple .

y en la barra del buscador coloca . Tendrás que descargar esta app y luego abrirla

Si en la aplicación aparece un aviso de no compatibilidad con tu región, elige otra opción, ya que esto no afectará en el proceso.

Una vez la app se abra, pulsa sobre el botón Más, seguido de Duración de la batería .

. En instantes, aparecerá una nueva pantalla y deberás seleccionar Comprobar ahora.

Solo te queda esperar por unos segundos y listo.

Al final, la aplicación Soporte de Apple te indicará los resultados de la salud de tu batería y podrás saber si es momento de cambiarla por otra o todavía no.

Recuerda que esta app la puedes usar cada vez que notes algo raro en tu iPhone, por lo que no existe un límite para ejecutarla.

