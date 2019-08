Jaze, ¿realmente se retirará del circuito de freestyle?

La primera mitad del 2019 ha sido un gran momento para el circuito de freestyle peruano. Si bien, los distintos colectivos en Lima e interior del país vienen realizando un arduo trabajo cada año para poner entre los principales exponentes del género a los representantes peruanos, han sido los eventos internacionales que ayudaron en gran medida a poner una vez más al Perú en el mapa mundial.

Las competiciones internacionales, que reúne a los máximos freestylers de cada país de habla hispana, han servido como vitrina para que los peruanos muestren su talento y expongan sus mejoradas técnicas. Una prueba de ello es la última God Level Fest, donde el equipo peruano con Jaze, Nekross y Choque se llevó el primer título internacional de la historia.

Los eventos han continuado desde entonces. Este mes, por ejemplo, se llevará a cabo la quinta edición del Supremacía Mc Internacional 2019, que reunirá a los mejores del género en Lima. Y Perú estará presente con cinco representantes: Jota, Jaze, Nekross, Jair y Stick. Por otro lado, el 28 de setiembre se llevará a cabo la Final Nacional de la Batalla de los Gallos, donde se elegirá al representante peruano en la Final Internacional de España. Además de estos eventos, en nivel local cada sábado se realizan competencias en distintas plazas con el fin de seguir promoviendo el freestyle, así como descubrir nuevos representantes.

Juan Carlos Iwasaki La Puente, o simplemente Jaze, es uno de los máximos representantes peruanos en la disciplina. (Foto: Facebook/Jaze)

Sin duda todo el movimiento en Perú viene creciendo a pasos seguros, el nivel ha crecido y hoy en día podemos hacerle pelea a cualquier país con los abanderados que tenemos. Sin embargo, una noticia ha preocupado a los fans desde hace unas semanas. Y es que el rumor de que Jaze se retira de las batallas ha dejado atónitos no solo a sus fans, sino a quienes gustan de su estilo y vieron en él una esperanza de llegar a la cima

Pero, ¿realmente Jaze se retirará del circuito de freestyle?

La noticia de que Juan Carlos Iwasaki La Puente, o simplemente Jaze, se retira de las batallas ha dado la vuelta al mundo. Este rumor nace hace algunos meses, cuando el popular youtuber español Mowlihawk, que además es freestyler, le entrevistó durante la Final Internacional 2018 realizado en Argentina. En dicha conversación, el peruano insinuó dejar las batallas cuando salga campeón internacional.



Esta línea fue extraída por el español para que meses después, justo luego de que el Team Perú saliera campeón en la God Level Fest, vuelva a comunicarse con Jaze para preguntarle si cumplirá su palabra de retirarse.

Sin embargo, el peruano fue claro: “No dije que me retiro de las batallas cuando gane, sino que no me retiraría sin ganar ningún mundial, eso lo tenía claro. Ahora que ya gané, siento que realicé algo y no me retiraré sin nada. Igual, no he dicho que me retiraré”, sentenció. Poniendo fin así a los rumores.

En otro momento de la conversación, Jaze, señaló que haber ganado el mundial de la God Level, le ha dado más ganas de competir. “Quiero conocer más países, competir en España, quiero estar en la FMS. Hay cosas que no he podido hacer y quiero aprovecharlo”, señaló.

Pese a que el peruano fue tajante en esa entrevista con el español. Hace unos días, en la casa Red Bull de Perú, volvió a hablar del tema. Esta vez, pone en duda su continuación y explica los motivos por los cuales dejaría las batallas.

“En estos momentos quiero batallar poco. Quiero hacer mi música”, dijo el peruano. “La gente me pregunta si me voy a retirar y por qué, lo que pasa es que yo empecé el freestyle como un juego, como un pasatiempo y poco a poco fue evolucionando”, agregó.

“[Antes] yo perdía en primera ronda y me iba a mi casa tranquilo, ganaba e igual; pero ahora es como una carrera, me gusta pero no tanto. No quise que se vuelva en una responsabilidad. Yo empecé sin presiones y ahorita ya tengo presión, porque me la busqué. Es un poco complicado”, reveló el freestyler.

En otro momento, Jaze señaló que no piensa en el retiro, pero que ahora solo quiere disfrutar del escenario sin importar el resultado. Sin sentir la presión de subir a batallar y tener que ganar. “Le pido perdón a la gente que espera que me encierre a entrenar freestyle de 10 a 12, yo no soy así. Voy a salir a divertirme a partir de ahora”, sentenció.