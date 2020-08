PlayStation anunció los títulos que estarán disponibles gratuitamente para los suscriptores de PlayStation Plus en septiembre de 2020. ¿Cuáles? “PUBG: PlayerUnknown’s Battlegrounds” y “Street Fighter V”, ambos para PlayStation 4.

Si cuentas con una membresía de PS Plus, podrás descargar sin costo alguno ambos juegos desde el martes 1 de septiembre hasta el lunes 5 de octubre y una vez bajados a tu consola, podrás acceder a estos cada vez que quieras, incluido el modo multijugador, siempre y cuando mantengas tu suscripción Plus.

En el caso de “Street Fighter V”, se trata de la versión original del juego, no la ‘Champion Edition', pero al menos es gratis. De hecho, PlayStation comunicó que el 4 de septiembre comenzará un torneo del videojuego en Estados Unidos y Canadá para jugadores de todos los niveles, con premios en efectivo, temas exclusivos para PS4, entre otros reconocimientos.

Desde el primero de septiembre podrás descargar estos dos títulos de PS Plus (Foto: PlayStation)

De otro lado, los juegos gratuitos de agosto, “Fall Guys: Ultimate Knockout” y “Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered”, estarán disponibles en PS Plus hasta el último día del mes, el 31 de agosto.