¿Cansado de los mismos juegos móviles en tu iPhone? Hoy te traemos la lista de los videojuegos para celulares con sistema operativo iOS más descargados de la semana, según la página web data.ai. Varios de los juegos que aparecen en este listado se pueden descargar de manera gratuira a través de la App Store.

Minecraft es el juego de pago más descargado de la semana en la App Store, mientras que el juego gratis para iPhone con más descargas en los últimos siete días es Wordle!

Algunos de los juegos de pago para dispositivo iOS que han obtenido una gran número de descargas esta semana han sido Five Nights at Freddy’s y Heads Up! Por otra parte, Coloring Match y Bounce and pop son los juegos gratis para Android más descargados de esta semana, según la web data.ai.

Top 10 de juegos gratis para iPhone

Wordle.

Wordle! - Steven Cravotta Roblox - Roblox Corporation Subway Surfers - Sybo Games ApS Fill The Fridge! - Rollic Games Army Commander - Izlem Uyar Wordus - RUBY OYUN VE YAZILIM DANISMANLIK Call of Duty®: Mobile - Activision Publishing, Inc. Bingo Clash: Win Real Cash - Aviagames Inc. Mini Basketball - Mini Sports - Miniclip.com Among Us! - InnerSloth LLC

Top 10 de juegos de pago para iPhone

Minecraft.

Minecraft - Mojang Incredibox - So Far So Good Heads Up! - Warner Bros. Papa’s Freezeria To Go! - Flipline Studios Bloons TD 6 - ninja kiwi Geometry Dash - RobTop Games AB Five Nights at Freddy’s - Clickteam, LLC Five Nights at Freddy’s 2 - Clickteam, LLC Five Nights at Freddy’s 4 - Clickteam, LLC Plague Inc. - Ndemic Creations

Top 10 de juegos con mayor recaudación para iPhone

Roblox.

Roblox - Roblox Corporation Candy Crush Saga - King Coin Master - Moon Active Clash Royale - Supercell Garena Free Fire - Illuminate - GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED Royal Match - Dream Games, Ltd. Clash of Clans - Supercell Pokémon GO - Niantic, Inc. PUBG MOBILE: Aftermath - Tencent Mobile International Limited Call of Duty®: Mobile - Activision Publishing, Inc.

CÓMO DESCARGAR APPS Y JUEGOS EN EL iPHONE O iPAD

En el iPhone, iPad o iPod touch, abre App Store.

Explora o busca la app que quieres descargar. Si encuentras un juego que dice Arcade, suscríbete a Apple Arcade para jugarlo.

Toca o haz clic en el precio o en el botón Obtener. Si ves el botón “Abrir” en lugar del precio o del botón “Obtener”, significa que ya has comprado o descargado esa app.

En App Store, si en una app se muestra el botón Obtener en lugar del precio, significa que esa app es gratis. No se te cobrará por descargar una app gratuita. Algunas apps gratuitas ofrecen suscripciones y compras dentro de la aplicación, que te darán acceso a más funciones y contenido, entre otras cosas. Obtén más información sobre las suscripciones y compras dentro de las apps.

