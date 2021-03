En sitios webs como App Annie se puede saber qué juegos son los más descargadas en cada país y plataforma. Esta vez hemos recopilado la lista de los juegos para iPhone más descargados de la semana en Estados Unidos. Muchos de éstos se pueden descargar gratis a través de App Store.

El recientemente lanzado Crash Bandicoot: On the Run! es el juego para iPhone gratuito más descargado de la semana en App Store. El juego de la mítica franquicia de Crash Bandicoot es uno del tipo Endless Runner, es decir, que la misión no es más que llegar lo más lejos posible antes de morir.

Se puede descargar Crash Bandicoot: On the Run! en cualquier Android con versión 5.o o superior, es decir, la inmensa mayoría de los smartphones. Como era de esperarse, este título es gratuito, aunque tiene anuncios y compras dentro de la aplicación. ¡Qué esperas para descargarlo hoy mismo!

Juegos gratis

Crash Bandicoot: On the Run! - King Z Escape - HOMA GAMES Project Makeover - Magic Tavern, Inc. High Heels! - Zynga Bridge Race - Sehnur Basaran Roblox - Roblox Corporation 911 Emergency Dispatcher - SUPERSONIC STUDIOS LTD Among Us - InnerSloth LLC Shoe Race - BoomHits sp. z o.o. Deep Clean Inc. 3D - Alictus

Among Us.

Juegos de pago

Minecraft- Mojang Bloons TD 6 - ninja kiwi Heads Up! - Warner Bros. Geometry Dash - RobTop Games AB Monopoly - Marmalade Game Studio Plague Inc. - Ndemic Creations Grand Theft Auto: San Andreas - Rockstar Games Five Nights at Freddy’s - Clickteam, LLC Papa’s Mocharia To Go! - Flipline Studios Incredibox - So Far So Good

Minecraft.

Juegos de mayor recaudación

Roblox - Roblox Corporation Candy Crush Saga - King Pokémon GO - Niantic, Inc. Call of Duty: Mobile - Activision Publishing, Inc. PUBG MOBILE 3RD ANNIVERSARY - Tencent Mobile International Limited Homescapes - Playrix State of Survival: Zombie War - KingsGroup International AG Project Makeover - Magic Tavern, Inc. Coin Master - Moon Active Gardenscapes - Playrix

Candy Crush Saga.